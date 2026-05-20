Soykırımcı İsrail'den suç itirafı... Filodaki tüm aktivistler alıkonuldu

Soykırımcı İsrail donanması, Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı kırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda bir kez daha saldırı düzenledi. İsrail Dışişleri Bakanlığı, filodaki 430 aktivistin tamamının alıkonulduğunu ve donanma gemilerine bindirildiğini açıkladı. Bu gelişme, filoya yönelik son bir yıl içinde gerçekleştirilen üçüncü büyük müdahale olarak kayıtlara geçti.

İSRAİL DIŞİŞLERİ 430 AKTİVİSTİN ALIKOYULDUĞUNU DUYURDU

İsrail Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Gazze'ye yönelik ablukayı kırarak insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nda bulunan 430 aktivistin hepsinin alıkonulduğu ve İsrail donanmasına ait gemilere bindirildiği belirtildi.

Aktivistleri taşıyan gemilerin İsrail'e doğru seyir halinde olduğu ifade edilen açıklamada, Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin İsrail'de ülkelerinin konsolosluk temsilcileriyle görüşebileceği ileri sürüldü.

NİSAN'DAN BU YANA ÜÇÜNCÜ HUKUK DIŞI SALDIRI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

78 TÜRK AKTİVİSTİN YER ALDIĞI FİLOYA MAYIS'TA DA SALDIRILMIŞTI

Soykırımcı İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.

Soykırımcı İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.