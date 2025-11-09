İSTANBUL 23°C / 14°C
Güncel

Soykırımcı İsrail'e Gazze tehdidi... ''Saldırılar başlatılacak''

Husilerin Genelkurmay Başkanı Yousif al-Madani, Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin bozulması halinde soykırımcı İsrail'e saldırıları yeniden başlatacaklarını açıkladı.

9 Kasım 2025 Pazar 20:27
Soykırımcı İsrail'e Gazze tehdidi... ''Saldırılar başlatılacak''
ABONE OL

Husilerin Genelkurmay Başkanı Yousif al-Madani, Gazze Şeridi'nde ateşkesin bozulması halinde soykırımcı İsrail'e saldırı tehdidinde bulundu. Al-Madani, ateşkesin bozulması halinde soykırımcı İsrail'e füze ve insansız hava aracı saldırılarını yeniden başlatacaklarını açıklayarak, Hamas'a verdikleri sözün ve taahhütlerin arkasında olduklarını vurguladı.

Husiler, soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı 2023 Ekim ayından bu yana soykırımcı İsrail'e yüzlerce balistik füze ve insansız hava aracı fırlattı. Husiler, ayrıca Kızıldeniz'de soykırımcı İsrail ile bağlantılı gemileri vurdu ve dördünü batırdı.

