Husilerin Genelkurmay Başkanı Yousif al-Madani, Gazze Şeridi'nde ateşkesin bozulması halinde soykırımcı İsrail'e saldırı tehdidinde bulundu. Al-Madani, ateşkesin bozulması halinde soykırımcı İsrail'e füze ve insansız hava aracı saldırılarını yeniden başlatacaklarını açıklayarak, Hamas'a verdikleri sözün ve taahhütlerin arkasında olduklarını vurguladı.

Husiler, soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı 2023 Ekim ayından bu yana soykırımcı İsrail'e yüzlerce balistik füze ve insansız hava aracı fırlattı. Husiler, ayrıca Kızıldeniz'de soykırımcı İsrail ile bağlantılı gemileri vurdu ve dördünü batırdı.