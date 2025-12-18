Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri programında açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Dünyanın farklı yerlerinde bizleri takip eden kardeşlerimize buradan selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Az sonra ödüllerini takdim edeceğimiz ilim, kültür ve sanat erbabımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum.

Sözlerimin hemen başında, kısa süre önce ebediyete uğurladığımız Kültür Sanat Ödülleri sahibi iki ismi burada özellikle anmak istiyorum. 28 Eylül'de vefat eden şair Yavuz Bülent Bakiler ile neyzenlerin kutbu Niyazi Sayın'ı hürmetle yâd ediyor, Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.

İşte bu yılki Bilim ve Kültür Ödülümüzü Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün'e takdim ediyoruz. Süleyman Seyfi Öğün hocamız, kütüphanesiyle dünyaya açık, dünya ile irtibatını hiç koparmayan nadir akademisyenlerimizden biridir.

Bu seneki Resim Ödülümüzün sahibi, kıymetli ressam Yalçın Gökçebağ beyefendidir. Yarım asırlık sanat yolculuğunda Anadolu'yu resme, resmi de Anadolu'ya taşıyan Yalçın Gökçebağ, Cumhuriyetimizin ilk kuşak ressamlarından devraldığı hazineyi yeni bir seziş ve bakış açısıyla tuvale yansıtmaktadır.

Değerli misafirler, Müzik Ödülümüzü Prof. Yalçın Tura hocamıza takdim ediyoruz. Türk müziğinin yaşayan duayenlerinden biri olan Yalçın Tura, hafızalarımıza kazınan onlarca film ve dizinin müziğini bestelemiştir.

Arkeoloji Ödülümüzü ise Prof. Dr. Fahri Işık'a takdim ediyoruz. Malatya'mızın Türkiye ve dünya arkeolojisine armağan ettiği kıymetli bir bilim insanı olan Fahri Işık hocamız, kazı biliminde bugüne kadar doğru kabul edilen pek çok yanlışı ortaya koymuştur.

Bu yılın fotoğraf ödülünü Filistinli gazeteci ve fotoğrafçı Ali Jadallah'a veriyoruz.

Gazze'deki vahşi soykırımı dünyaya ifşa eden, gerçekleri medeni denilen dünyanın yüzüne çarpan Ali kardeşimiz, AA'mızın foto muhabiri olarak görev yapıyor

Kadrajından yansıyanlar sadece Gazze'deki katliamın korkunç boyutlarını değil Filistin halkının haklı direnişini insanlığın gündemine getirdi

Gazze soykırımında TRT ve Anadolu Ajansımız başta olmak üzere Türk basın kuruluşları gerçekten yürekli bir duruş sergiledi

İsrail hükümeti ne kadar susturmaya ve engellemeye çalışırsa çalışsın, vicdanlı yürekler ve hakikatin peşinde koşan gerçek gazeteciler canları pahasına Filistin'de tüm olan biteni gözler önüne sermeye devam ediyor

Gazze'deki vahşete kamera tuttukları için İsrail tarafından katledilen 37'si kadın 283 basın mensubunu rahmetle anıyorum. İsrail'in acımasızca öldürdüğü gazetecilerin kahramanca mücadelesini saygıyla selamlıyorum

Gazze'de yaşananlar unutulmaması ve adaletin tecellisi için her cephede mücadelemizi sürdüreceğiz. Hakkı haykırmayı şiar edinmiş bir ülke ve yönetim olarak Filistin halkının yanında eğilmeden, bükülmeden dimdik duruyoruz

İnsan var oldukça sanatta var olacaktır. İnsan yaşadıkça sanatta yaşayacak kendisini yenileyecek yeni ufuklar keşfedecek kendini yeniden üretmeye devam edecektir

Sanatın özeti insanı, dünyayı ve ötesini anlama çabasıdır. Sanat, dünyayı daha anlamlı kıldığı için sanattır

Bugün popüler olan pek çok filmin, dizinin ve müzik eserinin coğrafyadaki etkisine, nüfuzuna baktığımızda sanatın dönüştürücü gücünün nelere kadir olduğunu hepimiz görebiliyoruz.

Neoliberal kültür adına "trend" denilen ve hemen her gün değişen yeni kutsalıyla, insana dair pek çok güzellikleri tahrip etmektedir.

Küresel kültür savaşlarında yerli ve milli olan kültür değerlerimizi evrensel bir bakış açısıyla harmanlamalı, yeniden üretmeli, yeniden inşa etmeliyiz