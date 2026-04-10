Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçelievler'deki otelde "Küresel Dönüşüm Çağında Kadın Liderliği" temasıyla düzenlenen toplantının ardından katılımcılarla Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Asya ülkelerinden kadın siyasi liderlerin bulunduğu kabulde, ICAPP Kadın Kolları Başkanı seçilen AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka, AK Partili bazı kadın milletvekilleri ve kadın kolları üyeleri ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de yer aldı.

Kabulde konuşan Erdoğan, İran'a düzenlenen saldırılarda, ilk kurbanların kadın ve çocuklar olduğunu söyledi. Erdoğan, "Savaşın ilk günlerinde okula düzenlenen hava saldırısında 165'in üzerinde masum çocuk hayattan koparıldı." dedi.

İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarının sürdüğünü belirten Erdoğan, "Bombardıman ve işgal politikası yine en çok kadınlar ve çocukları mağdur ediyor. 2 Mart'tan bu yana İsrail'in sivil yerleşim yerlerine saldırıları nedeniyle 1,2 milyon Lübnanlı evlerine terk etmek zorunda kaldı. Bin 500'den fazla Lübnanlı kardeşimiz aynı saldırılarda can verirken 4 bin 700 kişi yaralandı. Ateşkesin ilan edildiği gün İsrail 254 Lübnanlıyı barbarca katletti. Gözünü kan ve kin bürümüş soykırım şebekesi, her türlü insani değeri hiçe sayarak hiçbir kural ve ilke tanımadan günahsız yavruları, kadınları, sivilleri öldürmeye devam ediyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Sadece Filistinli mahkumlar için idam cezası getirmenin adı apartheid değil midir? Bunun adı hukuku, ırkçı faşizme alet etmek değil midir? Hitler'in Yahudilere yönelik canavarca politikaları ile İsrail Parlamentosu'nun zafer edasıyla aldığı karar arasında özü itibarıyla bir fark var mıdır? Bu yapılanlar ayrımcılıktır, ırkçılıktır, 1994'te Güney Afrika'da yıkılan apartheid rejiminin daha beterini İsrail'de uygulamaya geçirmek demektir" dedi.