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Soykırımcı İsrail'in zulmü dünyaya haykırılıyor... ''Filistin İçin Sessiz Kalma'' programı başladı

Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) öncülüğünde, İsrail'in Filistin'de uyguladığı insanlık dışı politikaları protesto etmek için 24 saat yapılacak ortak canlı yayın Sultanahmet Meydanı'nda başladı.

AA31 Mayıs 2025 Cumartesi 14:26 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'in zulmü dünyaya haykırılıyor... ''Filistin İçin Sessiz Kalma'' programı başladı
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TÜBAF, Gazze'de yaşanan zulme dikkati çekmek amacıyla "Filistin İçin Sessiz Kalma" isimli ortak canlı yayın düzenledi.

Sultanahmet'te kurulan platformdan yapılan yayın, CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'ün moderatörlüğünde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ile TÜBAF Genel Başkanı Sinan Burhan'ın konuk olduğu oturumla başlatıldı.

Birçok medya kuruluşundan yaklaşık 100 temsilcinin katılacağı canlı yayın nöbetinin yarın saat 12.00'ye kadar sürmesi planlanıyor.

"FİLİSTİN'E SES OLMAK ADINA 24 SAAT SÜREN EYLEM GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

TÜBAF Genel Başkanı Burhan, canlı yayın öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Filistin İçin Sessiz Kalma" eylemine Türkiye ve yurt dışından gazetecilerin katılacağını söyledi.

Abluka altındaki Filistin'de açlık, susuzluk, mağduriyet, katliam ve gözyaşı olduğunu dile getiren Burhan, "TÜBAF olarak, Filistin'e ses olmak, mazlum ve mağdurları duyurmak adına 24 saat süren bir eylem gerçekleştiriyoruz." dedi.

Burhan, programa yaklaşık 100 gazetecinin katılacağını aktararak, amaçlarının Filistin'de yaşanan katliamları bir nebze de olsa duyurmak olduğunu kaydetti.

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