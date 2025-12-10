İSTANBUL 13°C / 7°C
Güncel

Soykırımın kadın tanıkları programına Emine Erdoğan'dan destek mesajı: Gerçeğin sesini çıkaran irfan ve cesaret timsalleri

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda dün düzenlenen 'Soykırımın Kadın Tanıkları: Gazze'de Medya ve Direniş Programı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

IHA10 Aralık 2025 Çarşamba 12:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'deki soykırımı dünyaya duyurmak için canlarını siper eden kahraman kadın gazeteciler, karanlığın içinden gerçeğin sesini çekip çıkaran irfan ve cesaret timsalleridir.

Onların her kaydı, her sözü, her adımı, zulmün örttüğü perdeyi yırtan bir hakikat nefesidir. Bugün o nefesi diri tutmak, onların bıraktığı izleri geleceğe taşımak, insanlık adına üstlendiğimiz en asil sorumluluktur" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, programdan görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.

