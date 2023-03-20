İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mart 2023 Pazartesi / 28 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0208
  • EURO
    20,3175
  • ALTIN
    1208.44
  • BIST100
    5136.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Söylediği her şey yalan çıktı!

Bloomberg HT muhabiri Cemre Nur Karaca'nın Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden yaptığı habere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Karaca, 8 yaşındaki Belinay'ın ablalarının öldüğünü, okula gidemediğini ve sağlıklı beslenemediğini iddia etti. İlgili iddialar kendisine sorulduğunda ise Küçük Belinay 'İşte beni paylaşmışlar, yalan yanlış şeyler. Yaşımı bile yanlış yazmışlar.' ifadelerini kullandı.

20 Mart 2023 Pazartesi 01:57 - Güncelleme:
Söylediği her şey yalan çıktı!
ABONE OL

Türkiye, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yaralarını sararken, bazı medya grupları yalan haber üzerinden algı operasyonuna kalkıştı. Depremden etkilenen bölgelerde yürütülen faaliyetleri görmezden gelen Bloomberg HT muhabiri Cemre Nur Karaca, yalan habere ve skandal bir paylaşıma imza attı.

"OKULA GİDEMİYOR, SAĞLIKLI BESLENEMİYOR" YALANI

Bloomberg HT Muhabiri Cemre Nur Karaca deprem bölgesinde yaptığı yayında depremzede vatandaşları ısrarla devleti kötülemek için yönlendirdi.

Yaptığı yayın sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Karaca "Adı Belinay daha 11 yaşında. Gaziantep Nurdağı'na bağlı Keçikuyu köyünde yaşıyor. 3 ablasının cansız bedeninİ çıkarmışlar o enkazlardan. Okula gidemiyor, sağlıklı beslenemiyor çaresizce konteyner bekliyor. Depremden 1 ay geçmiş hala adım atan yok." ifadelerini kullandı.

KÜÇÜK BELİNAY GERÇEKLERİ TEK TEK ANLATTI

Belinay isimli küçük kızı provokasyonuna alet etmek isteyen Karaca'nın yaptığı paylaşımın tamamen yalan olduğu ortaya çıktı.

A Haber mikrofonlarına konuşan küçük Belinay "Bir tane kadın böyle bir yerde dur bende senin fotoğrafını çekeyim dedi. İşte beni paylaşmışlar, yalan yanlış şeyler. Yaşımı bile yanlış yazmışlar. Ben 11 yaşında değilim ben 8 yaşındayım. Çok yanlış şeyler yazmışlar. Benim ablam ölmedi. Ben okuyorum çok yanlış yazmışlar. Bir de benim sağlıksız beslendiğimi yazmışlar. Hepsi yanlış hepsi yanlış." ifadelerini kullanarak gerçekleri açıkladı.

"BİZ DEVLETİMİZDEN RAZIYIZ"

Belinay'ın annesi ise yaptığı açıklamada "Bu yıkılan ev zaten bizim değil başkasının evi. Kimse ölmedi çocuklarımdan niye böyle yapıyorlar. Niye böyle yalan söylüyorlar ki devletimden çok razıyım." dedi.

PAYLAŞIMINI KALDIRMAK ZORUNDA KALDI

Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla tepkilerin odağı olan muhabir Cemre Nur Karaca, paylaşımını silmek zorunda kaldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.