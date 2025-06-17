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Güncel

Soylu, Cumhuriyet Gazetesi'ne açtığı manevi tazminat davasını kazandı

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, sistematik şekilde gerçeğe aykırı haberlerle kişilik haklarının hedef alındığı gerekçesiyle, Cumhuriyet Gazetesi'ne açtığı davada 25 bin lira manevi tazminat kazandı.

AA17 Haziran 2025 Salı 12:32 - Güncelleme:
Soylu, Cumhuriyet Gazetesi'ne açtığı manevi tazminat davasını kazandı
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Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, taraf avukatları katıldı.

Soylu'nun avukatı beyanında, 2021'de Cumhuriyet Gazetesi'nde Süleyman Soylu hakkında 254'ü doğrudan kendisini hedef alan toplam 313 haber ve köşe yazısı yayımlandığını, bu yayınların büyük bölümünün gerçeğe aykırı, iftira niteliğinde ve kişilik haklarını zedeleyici olduğunu belirterek, davanın kabulünü istedi.

Cumhuriyet Gazetesi'nin avukatı da haberlerin güncel ve gerçeğe uygun olduğunu savunarak, davanın reddini talep etti.

Beyanların ardından kararı açıklayan mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek, Cumhuriyet Gazetesi'nin Soylu'ya 25 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Soylu, 5 Temmuz 2021'de avukatı aracılığıyla Cumhuriyet Gazetesi'ne "gerçeğe aykırı bu haberlerle kişilik haklarının hedef alındığı" gerekçesiyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açmıştı.

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