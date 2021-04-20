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Sözcü gazetesinden çirkin provokasyon! Hedef gösterdiği insanlar saldırıya uğradı

Sözcü Gazetesi 'Somali'den gelen iş insanları ve sığınmacılar, Kızılay'daki iki sokağı baştan sona kendi ülkelerine çevirdiler.' haberiyle Somalileri hedef gösterdi. Yayımlanan haberin ardından bir grup, Somalilerin dükkanlarına saldırıp camları döktükten sonra çalışanlara fiziksel şiddet uyguladı.

20 Nisan 2021 Salı 18:22 - Güncelleme: 20 Nisan 2021 Salı 18:40
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Sözcü Gazetesi, geçtiğimiz günlerde "Ankara'nın göbeği Somali oldu" başlıklı bir haber yayımlamıştı.

Söz konusu haberde, "Doğu Afrika ülkesi Somali'den gelen iş insanları ve sığınmacılar, Ankara'nın Kızılay semtindeki iki sokakta hiç de yabancılık çekmiyor. Somali dilinde tabelalar asarak, lokanta, kafe, berber, butik, kuaför ve market açarak yaşamlarını sürdürüyorlar." açıklaması ile Ankara'da yaşayan Somalili kişiler hedef gösterildi. 5 gün sonra ise bir grup Somali Lokantası'na saldırarak camlarını kırarak çalışanlara fiziksel şiddet uyguladı.

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