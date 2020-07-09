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Sözcü Kalın'dan sosyal medya düzenlemesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Sosyal medyanın kapatılması diye bir plan yok ama düzenlenmesi gerektiği konusunda artık bir konsensüs oluştu

09 Temmuz 2020 Perşembe 13:43 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 13:50
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın gündeme dair açıklamasının satır başları şöyle;

Sosyal medyanın kapatılması diye bir plan yok ama düzenlenmesi gerektiği konusunda artık bir konsensüs oluştu

Burası 'Gerçek hayatta suç olan sanal hayatta da suçtur' ilkesiyle hareket edilmesi gereken bir alandır."

"(Ayasofya'yla ilgili tartışmalar) İbadete açılması, tarihi dünya mirası kimliğinden bir şey eksiltmez.Daha fazla insan orayı ziyaret edebilir"

"(İsrail'in Batı Şeria'yı İlhak Planı) Bu yeni bir gasp ve işgal politikasıdır, hamlesidir, oyunudur. Bu oyuna hiç kimsenin gelmemesi gerekir."

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