Leman isimli dergi paçavrasının son sayısında Peygamber Efendimizi tasvir eden alçak karikatürü çizildi. Yaşanan gelişme sonrası sosyal medya başta olmak üzere toplumun her kesiminden Leman'a tepkiler çığ gibi büyüdü.

Olay sonrası Leman isimli paçavranın çalışanlarından gözaltına alınanlar olunurken, CHP'nin fondaş medyası Sözcü'de Leman'ı korumak için kılıktan kılığa girildi. Canlı yayında toplumun tepkisinin tam tersi bir değerlendirme de bulunuldu. Özlem Gürses'in sunuculuğunu yaptığı programa konuk olan Murat Kubilay'dan skandal bir değerlendirme geldi.

Ekonomist Dr. Murat Kubilay, "Türkiye, Müslüman bir ülke değildir. İslamiyet Türkiye'nin bir kültürünün parçasıdır. Karikatürde hiçbir suç yok, kötü bir niyetli olmadıkları aşikar." İfadeleriyle Leman Dergisi'nin avukatlığını yapması büyük tepkiye yol açtı.

Özgür Özel de gün içinde, Leman'ın Peygamber Efendimizi tasvir eden alçak karikatürüne arka çıktı. Özel, 'Yapılmamış bir saygısızlık üzerinden toplumsal lince izin vermem.' ifadelerini kullandı.