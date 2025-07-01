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  • Sözcü Leman'ı nasıl savunacağını şaşırdı: Türkiye, Müslüman bir ülke değildir
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Sözcü Leman'ı nasıl savunacağını şaşırdı: Türkiye, Müslüman bir ülke değildir

Leman isimli paçavra son sayısında Peygamber Efendimizi tasvir eden alçak karikatür çizerek toplumda büyük tepki çekmişti. Yaşanan olaydan sonra CHP'ye yakınlığıyla bilinen Sözcü'de bir programın canlı yayınında skandal bir biçimde Leman'a destek çıkan bir söylem kullanıldı. Ekonomist Dr. Murat Kubilay, programda 'Türkiye, Müslüman bir ülke değildir. İslamiyet Türkiye'nin bir kültürünün parçasıdır. Karikatürde hiçbir suç yok, kötü bir niyetli olmadıkları aşikar.' ifadelerini kullanarak paçavranın avukatlığını yaptı. Öte yandan Özgür Özel de gün içinde Leman'a destek açıklaması yapmıştı.

Haber Merkezi1 Temmuz 2025 Salı 20:42 - Güncelleme:
Sözcü Leman'ı nasıl savunacağını şaşırdı: Türkiye, Müslüman bir ülke değildir
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Leman isimli dergi paçavrasının son sayısında Peygamber Efendimizi tasvir eden alçak karikatürü çizildi. Yaşanan gelişme sonrası sosyal medya başta olmak üzere toplumun her kesiminden Leman'a tepkiler çığ gibi büyüdü.

SÖZCÜ, LEMAN'A ARKA ÇIKTI

Olay sonrası Leman isimli paçavranın çalışanlarından gözaltına alınanlar olunurken, CHP'nin fondaş medyası Sözcü'de Leman'ı korumak için kılıktan kılığa girildi. Canlı yayında toplumun tepkisinin tam tersi bir değerlendirme de bulunuldu. Özlem Gürses'in sunuculuğunu yaptığı programa konuk olan Murat Kubilay'dan skandal bir değerlendirme geldi.

"TÜRKİYE, MÜSLÜMAN BİR ÜLKE DEĞİLDİR"

Ekonomist Dr. Murat Kubilay, "Türkiye, Müslüman bir ülke değildir. İslamiyet Türkiye'nin bir kültürünün parçasıdır. Karikatürde hiçbir suç yok, kötü bir niyetli olmadıkları aşikar." İfadeleriyle Leman Dergisi'nin avukatlığını yapması büyük tepkiye yol açtı.

Özgür Özel de gün içinde, Leman'ın Peygamber Efendimizi tasvir eden alçak karikatürüne arka çıktı. Özel, 'Yapılmamış bir saygısızlık üzerinden toplumsal lince izin vermem.' ifadelerini kullandı.

  • Leman karikatür
  • Sözcü skandalı
  • Türkiye Müslüman değil

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