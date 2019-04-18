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Sözcü davasına 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemi

Burak Akbay'ın savunması alınamadığı gerekçesiyle dosyasının ayrılması istenilen Mütalaada; sanıklar Emin Çölaşan, Necati Doğru, Gökmen Ulu, Metin Yılmaz, Mustafa Çetin, Yücel Arı, Yonca Yücekaleli hakkında ise ' 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenildi.

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Burak Akbay'ın savunması alınamadığı gerekçesiyle dosyasının ayrılması istenilen Mütalaada; sanıklar Emin Çölaşan, Necati Doğru, Gökmen Ulu, Metin Yılmaz, Mustafa Çetin, Yücel Arı, Yonca Yücekaleli hakkında ise ' 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenildi.

Yurt dışında bulunan Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına ilişkin işlemlerin başlanılmasına karar verildi.

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