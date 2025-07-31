Konya Büyükşehir Belediyesi, Sözcü Gazetesi'nin 8 kişiye söyleşi için 20 milyon lira ödeme yapılacağı yönündeki çarpıtma haberini yalanladı.

Fondaş Sözcü Gazetesi, Konya'da düzenlenecek seminerde 8 kişiye 20 milyon lira verilecek şeklinde skandal bir haber yayımladı. Belediye'nin ihalesini çarpıtarak bir yıl boyunca düzenlenecek organizasyonlara harcanacak paranın 8 kişiye verileceği algısı yaptı.

BELEDİYEDEN YALANLAMA

Konya Büyükşehir Belediyesi, Sözcü Gazetesi'nin 8 isme 20 milyon 575 bin liralık söyleşi ödemesi yapılacağını iddia ettiği haberi yalanladı.

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bugün bazı basın yayın organlarında, Konya Büyükşehir Belediyemiz tarafından bir yıl boyunca gerçekleştirilecek söyleşi ve seminer programları ile organizasyonlarını içeren toplu bir ihalenin rakamı, sanki birkaç belirli isme veriliyormuş algısıyla çarpıtma ve yalan bir haber yapılmıştır.

Söz konusu ihale, bir yıl boyunca belediyemizce düzenlenecek 8 programda 325 sanatçı, kültür ve bilim insanı ile yapılacak organizasyonları kapsamaktadır.

Tüm süreç ilgili kanun ve mevzuatlara uygun şeffaf şekilde yürütülmektedir.

Detayları paylaşılmadan, olumsuz bir algı oluşturmak için yapıldığı aşikar olan bu çarpıtma haberi yapanları kınıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bugün bazı basın yayın organlarında, Konya Büyükşehir Belediyemiz tarafından bir yıl boyunca gerçekleştirilecek söyleşi ve seminer programları ile organizasyonlarını içeren toplu bir ihalenin rakamı, sanki birkaç belirli isme veriliyormuş algısıyla çarpıtma ve yalan bir haber... — Konya Büyükşehir Belediyesi ���� (@Konyabuyuksehir) July 30, 2025

"BELGE NAMINA TEK BİR ŞEY YOK"

24 TV GYY Ömer Özkök ve Star Gazetesi GYY Nuh Albayrak, Sözcü Gazetesi'nin Konya karalamasını Günün Manşeti'nde değerlendirdi.

Özkök, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin sakinleri tarafından en fazla memnuniyet duyulan belediyeler arasında zirvede yer aldığını belirterek, Sözcü'nün belgesiz, ispatsız bir haberle karalama kampanyası yapmaya çalıştığını ifade etti.

Albayrak ise Sözcü'nün haberini yalan üzerine kurduğunu ifade ederek "Haberde Sözcü, işte belgesi diyor. Ama belge namına haberde tek bir şey yok" dedi.

SÖZCÜ'NÜN İFTİRALARI YALANLANDI

Sözcü'nün haberinin yayınlanmasının ardından Fulya Öztürk ve Mehmet Akif Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla yalan habere sert tepki gösterdi.

Haberin yalan ve iftira olduğunu belirten Öztürk, "Kimse tarafından aranmış, böyle bir sözleşme imzalamış değilim. Kimse ile bu yönde bir görüşmem de olmamıştır. Bu yayın organının yetkililerine sesleniyorum ya bu uydurma bültende benimle ilgili kısmı çıkartın ve özür dileyin ya da yargı önünde hesaplaşalım" ifadelerini kullandı.

Ersoy ise "Bu uydurulmuş hikayeyi yalanlamaktan bile hicap duyuyorum" dedi.