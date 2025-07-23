İSTANBUL 36°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Temmuz 2025 Çarşamba / 28 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,455
  • EURO
    47,5797
  • ALTIN
    4414.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sözcü'den yine yalan haber! Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'Atatürk' açıklaması
Güncel

Sözcü'den yine yalan haber! Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'Atatürk' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, fondaş Sözcü'nün 'Diyanet takviminin 2026 yılı için hazırlanan baskısında Mustafa Kemal Atatürk'ü görmediği, 2025 yılı takviminde ise 10 Kasım tarihli sayfada ise geçiştirildiği' iddiasını yalanladı.

AA23 Temmuz 2025 Çarşamba 18:52 - Güncelleme:
Sözcü'den yine yalan haber! Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'Atatürk' açıklaması
ABONE OL

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Sözcü gazetesinde yer alan "Diyanet takviminin 2026 yılı için hazırlanan baskısında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü görmediği, 2025 yılı takviminde ise 10 Kasım tarihli sayfada ise geçiştirildiği" ifadelerinin tamamen yalan olduğu ifade edildi.

Tarihe mal olmuş devlet büyükleri, ilim adamı, sanatkar ve milli kahramanlar gibi önemli şahsiyetlere ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e defaatle takvimde yer verdiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2025 Diyanet takviminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adı değişik vesilelerle müteaddit kereler geçmektedir. 2026 Diyanet takviminde de yer verilmesi planlanmıştır. Bu nedenle 2026 takviminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yer verilmediği iddiaları tamamen gerçekçilikten uzaktır. Ayrıca 2026 Diyanet takviminin basımı henüz gerçekleştirilmemiştir. Henüz baskısı yapılmayan 2026 takvimi ile ilgili böyle bir iddia ortaya atılması, gazetenin Başkanlığımıza yönelik art niyetli ve tarafgir yaklaşımını bir kez daha göstermiştir."

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.