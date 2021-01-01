Sözcü'nün hadsiz 'Ayasofya' manşetine tepki yağıyor: Bu millete ait her şeyle kavgaları var

01 Ocak 2021 Cuma 18:32 - Güncelleme: 01 Ocak 2021 Cuma 18:41

Sözcü Gazetesi, yeni yılın ilk gününde, Ayasofya'nın aslına uygun şekilde yeniden ibadete açılmasına kin kustu. Gazete, '2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı' manşetinin altına sıraladığı listeye Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden cami statüsüne kavuşmasını da ekledi.

Sözcü'nün hazımsızlığını taşıyan manşete, sosyal medyadan tepki yağdı. Siyasiler de bu skandala sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, '2020 yılının bizlere yaşattığı en müstesna duygu şüphesiz ki Ayasofyamızın onlarca yıllık hasretinin son bulması oldu. 2021 yılının ilk gününü de Ayasofyamız’da karşıladık. Biricik sevdamızın zincirlerini kırıp hasretimizi dindiren sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarız.' ifadelerini kullandı.

ŞENTOP: BU ZİHNİYET HANGİ TOPRAKLARA AİT OLABİLİR?

Sözcü'nün hadsiz manşetine tepki gösteren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ayasofya'nın açılışını '2020'nin felaketleri' ve 'hatırlamak istemediğimiz' olayları arasında sayan bir zihniyet, hangi topraklara ait olabilir?" dedi.

KURTULMUŞ: EN BÜYÜK FELAKET BU KÖHNE ZİHNİYETTİR

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da, Sözcü'nün skandal manşetine tepki gösterdi.

Kurtulmuş, felaketler listesine Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılmasını da eklenmesiyle ilgili, 'Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılmasını “felaket” olarak gören köhne zihniyet, bu milletin başına gelmiş “en büyük felaket”tir.' açıklamasında bulundu.

ÇELİK: BU MİLLETE AİT HER ŞEYLE KAVGALARI VAR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi fotoğrafını şu açıklamayla paylaştı:

Ayasofya Camii’nin açılmasından ve milletimizin sevinmesinden rahatsız olanların bu millete ait her şeyle kavgası var. Millete ait olan 'Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir' ilkesini de sevmiyorlar. Ayasofya 2020 yılının taçlı yıldızıdır. Cumhurbaşkanımıza bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz. Milletimizin değerlerinin güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin sevinmesi için gayret edeceğiz. Egemenliğin millete ait olduğu ilkesi pusulamız olmaya devam edecek. Milletimizin duasına ve sevincine katılanlara ne mutlu...

AKBAŞOĞLU: YAZIKLAR OLSUN

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Sözcü'nün manşetiyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Akbaşoğlu, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin aslına dönerek ibadete açılmasını felaketler arasında gösteren, aziz milletimizin değerlerine düşmanlık yapan zihniyeti yabancılaşmışlara yazıklar olsun. Televizyon ekranlarında başörtüsüne düşmanlık ederek milletin arasına fitne tohumları atan CHP'li eski vekil ile bu zihniyetin beslendiği kaynak aynı" diyen Akbaşoğlu, "Bu köhnemiş zihniyetle mücadelemiz kesintisiz bir şekilde devam edecek." dedi.