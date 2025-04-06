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Sözcü'nün iddiasına Valilikten yalanlama: Günümüz 28 Şubat muadillerinin hezeyanıdır

İstanbul Valiliği, 'Ben Okuyorum İstanbul Okuyor' projesindeki kitapların tespitinin İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 39 ilçede oluşturulan, 6 eğitimciden müteşekkil eğitim komisyonları tarafından yapıldığını, hiçbir siyasi partinin kitap alması ve okullara alınacak kitap listelerine müdahalede bulunmasının söz konusu olmadığını bildirdi. Okulların ihtiyaçları doğrultusunda kitap alım süreçlerinin devam edeceği belirtilerek, 'Haberde geçen 'Okullarda siyasal İslamcı yazarların kitapları okutulacak' şeklinde ifade edilen iddialar ise tümüyle 28 Şubat sürecindeki medya dilinin, günümüz muadillerinin ekranlara taşıdığı hezeyanlardır. Kitap alım listeleri, yazarların dünya görüşüne göre değil, evlatlarımızın gelişimlerine yapacağı katkı göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır' ifadesi kullanıldı.

AA6 Nisan 2025 Pazar 10:47 - Güncelleme:
Sözcü'nün iddiasına Valilikten yalanlama: Günümüz 28 Şubat muadillerinin hezeyanıdır
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Valilikten yapılan açıklamada, Sözcü gazetesi ve televizyonunda dün yayınlanan haberde, Valilikçe hayata geçirilen "Ben Okuyorum İstanbul Okuyor" projesine ilişkin "AKP, İstanbul'daki ilk ve orta dereceli okullarda düzenlenecek kitap okuma yarışması için yüzde 90'ı iktidara yakın yayınevlerinden 71 milyon liralık kitap satın aldı. Yarışacak öğrencilere, çok sayıda siyasal İslamcı yazarın kitabı okutulacak." şeklinde bazı iddialara yer verildiği aktarıldı.

Projeyle ve yarışmayla ilgili herhangi bir araştırma yapma gereği duymadan hazırlandığı anlaşılan haberdeki asılsız iddialara ve çarpıtmalara yanıt verme gereği duyulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Haberde konu edilen yarışma, 'Ben Okuyorum İstanbul Okuyor' projesi kapsamında aileleri kitap okumaya yönlendirmek amacıyla düzenlenecek bir organizasyondur. Bu kapsamda aileler, ülkemizin yetiştirdiği önemli tarihçilerden olan rahmetli Prof. Dr. Haluk Dursun'un İstanbul'u anlattığı 'İstanbul'da Yaşama Sanatı' adlı kitaptaki bilgiler çerçevesinde bilgilerini yarıştıracaktır. Aileler, söz konusu kitabı kendi imkanlarıyla temin edecek ve gönüllülük esasına göre yarışmaya katılım sağlayacaktır. Bu kitabın belirlenmesi ise İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli 39 ilçenin proje koordinatörü, Türk Dili ve Edebiyatı ile Türkçe branşları zümre öğretmenlerinin görüşleri alınarak yapılmıştır.

'Ben Okuyorum İstanbul Okuyor' projesi, Valiliğimizin İstanbul'da bulunan okul kütüphanelerindeki kitap sayısını 6,5 milyondan 13 milyona çıkarılması hedefiyle hayata geçirdiği güzide projelerden biridir. Kitapların tespiti, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından 39 ilçede oluşturulan ve 6 eğitimciden müteşekkil eğitim komisyonları tarafından yapılmıştır. Projeyle şu ana kadar TÜBİTAK Yayınları da dahil olmak üzere birçok yayınevinden yaklaşık 4 milyon kitap alınarak okullarımızın kütüphanelerindeki yerlerini almıştır."

Okulların ihtiyaçları doğrultusunda kitap alım süreçlerinin devam edeceği belirtilerek, "Proje kapsamında hiçbir siyasi partinin kitap alması, okullara alınacak kitap listelerine müdahalede bulunması söz konusu dahi değildir. Proje tamamıyla İstanbul Valiliği tarafından projelendirilerek hayata geçirilmiştir. Haberde geçen 'Okullarda siyasal İslamcı yazarların kitapları okutulacak' şeklinde ifade edilen iddialar ise tümüyle 28 Şubat sürecindeki medya dilinin, günümüz muadillerinin ekranlara taşıdığı hezeyanlardır. Kitap alım listeleri, yazarların dünya görüşüne göre değil, evlatlarımızın gelişimlerine yapacağı katkı göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, gençleri kitap okumaya yönlendirmek ve gelişim süreçlerinde kitabın yerini daha da kuvvetlendirmek amacıyla Valilikçe hayata geçirilen projeyle gençlerin milyonlarca kitapla buluşturmaya devam edileceği kaydedildi.

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