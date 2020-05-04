Sözcü'nün iftirasının perde arkası deşifre oldu

04 Mayıs 2020 Pazartesi 10:44 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 10:46

Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadele ederken CHP'ye yakınlığıyla bilinen Sözcü Gazetesi iftiralarına devam ediyor. Sözcü'nün Atatürk Havalimanı için "14 milyar lira uçtu" başlıklı haberinin yalan olduğu ortaya çıktı.

Araştırmacı-Yazar İdris Kardaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, Sözcü'ye tek tek cevap verdi. Kardaş, 'Biraz izan, biraz vicdan be.' ifadelerini kullandı.

İşte Sözcü'nün iftirasını gün yüzüne çıkaran o tweetler:

MUHALEFET SALDIRDI

İdris Kardaş, muhalefetin 'havalimanı yanındaki oteli hastaneye dönüştürmekten' bahsettiğini söyleyerek bunun imkansız olduğunu açıkladı. Kardaş daha sonra, 'Adana'daki gibi sözde hastane önerdiler' ifadesini kullandı. Muhalefetin konudan ne kadar uzak olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

'Öncelikle pandemi hastanesi yapılacağı duyulunca Atatürk Havalimanı önerisini getiren muhalefet cenahı, hükümetin hastaneyi terminal binasında yada fuar alanında yapmayacağını duyunca saldırmaya başladılar.

Hatta havalimanı yanındaki oteli hastaneye dönüştürmekten bahsedenler oldu.'

YOĞUN BAKIM ODASINA DÖNÜŞTÜRME KRİTERLERİ

Öyle aklınıza esen yeri yoğun bakım odasına dönüştüremiyorsunuz. Bunun için net kriterler var.

Bu odaların;

•tam sızdırmaz,

•girişleri kontrollü,

•Hepa denilen çok hassas filtrasyonlu havalandırma sistemleri,

•özel olarak negatif basınçlandırılmış olmaları gerekiyor.

Havalimanı terminali yada otelden yani hazır yapılardan pandemi hastanesi yapılamıyor. Bir pandemi hastanesi için yapacağınız “steril” koridorların, odaların, “hava kilitlemeli/Air lock” denilen ön yoğun bakım girişlerinin, özel basınçlandırılması lazım.

Bunları bir oteli dönüştürerek yapmanız asla mümkün değildir. Bir otel koridorunda bu ek basınçlandırma odalarının eklenmesi mümkün değildir.

Çünkü her bir yapı tipinin kendine has teknik çözümleri var ve dönüştürmek büyük sıkıntıları ve eksiklikleri beraberinde getirebilir.

'ADANA'DAKİ GİBİ SÖZDE HASTANE ÖNERDİLER'

Muhalefet İstanbul'da sahra hastanesi öneriyordu. Adana’daki gibi bir sözde hastane yani.

Bu hastaneler Batılı ülkelerde hastalar için “son durak” olarak kullanılıyor çoğunlukla. Hiçbir teknik donanımları yok. Yatak ve çöp kutusu. İkisi arasındaki farkı siz karşılaştırın.

'ATATÜRK HAVALİMANININ KAPATILDIĞI BİR DAHA HATIRLATMAK GEREKİYOR HERHALDE'

Gelelim pist meselesine. Öncelikle Atatürk Havalimanı kapatıldığını, yeni bir havalimanı açıldığını tekrar hatırlamak gerekiyor demek ki. Genel havacılık ve eğitim için açık.

Gözümüze baka baka yalan haber. Sanki milyonlarca yolcusu olan havalimanı pistine hastane yapılmış. Pes.

Bugün DHMİ açıklamasına bakalım. CHP’li vekilin, Sözcü’nün bahsettiği pistler Nisan 2019 yani İst. HL açıldığından beri kullanılmıyor. Çünkü HL kapandı.

Tek bir pist var ve eğitim ile özel uçuşlar için bu pist yeterli. Hastane olsun yada olmasın bu pistler kullanılmıyordu.

O kadar garip bir tartışma ki şöyle basitçe izah etmek lazım. Uçak inen yere pist denir ve onun bir mali değeri vardır. Uçak inmeyen yere pist denmez, boş arsa denir. HL kapandığı için buraya uçak inmiyordu, dolayısıyla boş araziydi ve devlet oraya hastane yapıyor. Olay budur.

'BİRAZ MANTIK BİRAZ VİCDAN'

Zaten Sözcü’nün haberinde şu nokta başlı başına trajikomik;

“Kapatılan Atatürk Havalimanı'nın nasıl kullanılamaz hale getirildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.”

Kapatılmış zaten. Kullanılmıyor ki tekrar kullanılamaz hale gelsin. Biraz izan, biraz mantık, biraz vicdan be.

'KENDİ OKUYUCUSUNA İHANET'

DHMİ açıklamasında bu pistlerin zaten kullanılmadığı yazılıydı. Sözcü bunu da haberleştirmiş:

“Milyonlarca yolcuya hizmet eden Atatürk Havalimanı ve pistleri hesaba katılmadı mı?”

İnsaf. Kapanmış Atatürk Havalimanı milyonlarca yolcuya hizmet mi veriyor yani? Kendi okuyucusuna da hakaret!

Tekrarlamak gerekirse Atatürk Havalimanı kapatıldı ve yeni bir havalimanı açıldı. Atatürk Havalimanı sadece özel uçak ve eğitim uçuşlarına açık.

Buna uygun da bir pisti var.

Ama kapatılan havalimanının kullanılmayan pistleri artık boş bir arsadır. İster hastane yapar ister kütüphane.

Şununla suçluyorlar; Devlet, kapatılan bir havalimanını yok etmek için pandemi hastanesi yapıyor. Mantık tam burada bitiyor zaten. Tüm ülke aptal bir onlar akıllı herhalde.

Gelelim 2 pistin 14 milyar TL olduğu yalanına. Bu yalanı ortaya koyan CHP’li bir vekil gördüğüm kadarıyla. Bu rakamı nereden buldu, bilmiyoruz.

Rakamı uzmanlara sordum. Değil pist, Atatürk Havalimanı yeniden yapılsa terminal binasıyla, otoparkıyla, pistleriyle toplam bu para tutmaz.