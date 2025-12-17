İSTANBUL 14°C / 5°C
Güncel

Sözcü'nün İmralı yalanına CTE'den yanıt! Hukuki süreç başlatıldı

Sözcü Gazetesi'nin bugünkü manşetinde yer alan İmralı haberi, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) tarafından yalanlandı. CTE, kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialar hakkında hukuki sürecin başlatıldığı bildirildi.

17 Aralık 2025 Çarşamba 17:03
ABONE OL

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Sözcü Gazetesi'nin bugünkü birinci sayfasında ve gazetenin sosyal medya hesaplarında yer alan "İmralı'daki konut bitmek üzere" ve "Öcalan'ın İmralı'da yapılan villası bitmek üzere" şeklindeki iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi.

İmralı Ceza İnfaz Kurumu'nda villa ya da özel konut inşası veya tahsisinin söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialar hakkında hukuki sürecin başlatıldığı bildirildi.

