Sözcü Gazetesi'nde yer alan "Sorumluluğundan haberi yok" başlıklı haberdeki iddialar yalanlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bugün Sözcü gazetesinde "Sorumluluğundan haberi yok" başlığıyla yer alan dezenformasyona ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Sözcü gazetesinde yer alan sözde haber kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Evde Bakım Yardımı ödemeleri, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlarımıza ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla her ay Bakanlığımız tarafından düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaktadır.

Masabaşında üretilen ve gerçek ile uzaktan yakından ilgisi olmayan dezenformasyona imza atanlar hakkında yasal hakkımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.