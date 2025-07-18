İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Temmuz 2025 Cuma / 23 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,3811
  • EURO
    47,0506
  • ALTIN
    4352.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sözcü'nün kirli manipülasyonuna geçit verilmedi... Bakanlıktan iddialara sert yalanlama
Güncel

Sözcü'nün kirli manipülasyonuna geçit verilmedi... Bakanlıktan iddialara sert yalanlama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sözcü'de yayımlanan 'Sorumluluğundan haberi yok' başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını ve söz konusu dezenformasyona imza atanlar hakkında yasak işlem başlatılacağını açıkladı.

HABER MERKEZİ18 Temmuz 2025 Cuma 11:17 - Güncelleme:
Sözcü'nün kirli manipülasyonuna geçit verilmedi... Bakanlıktan iddialara sert yalanlama
ABONE OL

Sözcü Gazetesi'nde yer alan "Sorumluluğundan haberi yok" başlıklı haberdeki iddialar yalanlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bugün Sözcü gazetesinde "Sorumluluğundan haberi yok" başlığıyla yer alan dezenformasyona ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Sözcü gazetesinde yer alan sözde haber kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Evde Bakım Yardımı ödemeleri, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlarımıza ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla her ay Bakanlığımız tarafından düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaktadır.

Masabaşında üretilen ve gerçek ile uzaktan yakından ilgisi olmayan dezenformasyona imza atanlar hakkında yasal hakkımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

  • sözcü
  • dezenformasyon
  • aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.