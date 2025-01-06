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Sözcü'nün yalan haberiyle ilgili Diyanet'ten açıklama: Hukuki işlem başlatılacak

Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan açıklamada, Sözcü Gazetesi'nde, “Ekmek Yiyin, Doyun” başlığıyla verilen haberin yalan ve çarpıtma haber olduğu belirtilerek, “Haberle ilgili olarak hukuki işlem başlatılacaktır.” denildi.

6 Ocak 2025 Pazartesi 15:49 - Güncelleme:
Sözcü'nün yalan haberiyle ilgili Diyanet'ten açıklama: Hukuki işlem başlatılacak
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Sözcü Gazetesi'nin bugünkü nüshasında yer alan "Ekmek Yiyin, Doyun" başlıklı yalan ve çarpıtma haberle ilgili Diyanet İşleri Başkanlığından açıklama geldi.

Yapılan açıklama şöyle:

Gazetedeki habere konu edilen yazı, Diyanet İşleri Başkanımızın 2013 yılında Başbakanlık Genelgesiyle başlatılan "Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası" kapsamında kaleme aldığı "Ülkemizde Ekmek İsrafının Ulaştığı Boyut" başlıklı bir yazıdır. İlgili yazı, bundan tam 12 yıl önce Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Aylık Fikir ve Araştırma Dergisi'nde, daha sonra da Sayın Başkanımızın yazılarından oluşan ve 2019 yılında yayımlanan "Ramazan Günlükleri" kitabında neşredilmiştir. Yazıda bilimsel verilerden istifade edilerek ekmek israfının önlenmesinin önemi anlatılmıştır. Ancak Sözcü Gazetesi haberinde "Ali Erbaş vatandaşa eti ve sebzeyi çok gördü" gibi ifadeler kullanılarak büyük yalan ve çarpıtmaya imza atmıştır. Yazının hiçbir yerinde bu ifadeyi çağrıştıracak bir bölüm bulunmamaktadır. Söz konusu ifade tamamen gazetenin uydurmasıdır. Bundan tam 12 yıl önce yazılmış "ekmek israfının önlenmesinin önemi"nden bahseden yazı Sözcü Gazetesi tarafından sanki bugün yeni yazılmış gibi gösterilmiş ve yazıda hiç yer almayan bir ifade uydurularak haber başlığı yapılmak suretiyle kamuoyu yanıltılmıştır. Daha önce de defalarca Başkanlığımız ve Sayın Başkanımızla ilgili yalan ve çarpıtma haberler yapan Sözcü Gazetesi'nin bir kez daha Diyanet İşleri Başkanının şahsında Diyanet İşleri Başkanlığı kurumuna yönelik olumsuz algı oluşturmak için art niyetli ve maksatlı haber yaptığı görülmektedir. Haberle ilgili olarak hukuki işlem başlatılacaktır.

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