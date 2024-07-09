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Sözcü'nün yalanı elinde patladı! DMM'den iddialara yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği cezanın ardından bazı basın yayın organlarında yer alan, '2015 yılında bir kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyuna bozkurt işareti yaptığı için gözaltına alınıp yargılanmıştı' iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

AA9 Temmuz 2024 Salı 14:28 - Güncelleme:
Sözcü'nün yalanı elinde patladı! DMM'den iddialara yalanlama
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Merkezin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, bahse konu haberde geçen iddia ve yargılama sürecinde "bozkurt işareti"nin herhangi bir şekilde söz konusu olmadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs 2015'te Uşak ziyareti esnasında S.K'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben sözle hakarette bulunduğu ve güvenlik görevlilerince hakaretin tutanağa bağlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının 2015/5484 soruşturma numarası ile Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma yürütülmekle adı geçen şahıs hakkında Uşak 2. Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır. Yapılan yargılama neticesinde şahsın beraatına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

  • dezenformasyon mücadelesi
  • bozkurt işareti
  • sahte iddia

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