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Sözcü'nün ''yangın uçağı'' yalanı çöktü: Herhangi bir resmi başvuru yok

Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM), yapılan açıklamada 'İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin “Tarım ve Orman Bakanlığından yangın söndürme uçağı satın alımı ve kullanımı konusunda yetki talep ettiği ancak bu talebin reddedildiği” yönündeki iddia, hiçbir somut belge veya resmî başvuruya dayanmamaktadır. Bu iddia, kamuoyunda yanıltıcı bir algı oluşturmaya yönelik bir dezenformasyondur.' denildi.

AA6 Temmuz 2025 Pazar 14:52 - Güncelleme:
Sözcü'nün ''yangın uçağı'' yalanı çöktü: Herhangi bir resmi başvuru yok
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İzmir Büyükşehir Belediyesinin Tarım ve Orman Bakanlığından yangın söndürme uçağı satın alımı ve kullanımı konusunda yetki talep ettiği ancak bu talebin reddedildiği iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından iddialara ilişkin yapılan açıklamada,"İzmir Büyükşehir Belediyesinin 'Tarım ve Orman Bakanlığından yangın söndürme uçağı satın alımı ve kullanımı konusunda yetki talep ettiği ancak bu talebin reddedildiği' yönündeki iddia, hiçbir somut belge veya resmi başvuruya dayanmamaktadır. Bu iddia, kamuoyunda yanıltıcı bir algı oluşturmaya yönelik bir dezenformasyondur." ifadesi yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının, 2025 yılı itibarıyla 27 uçak ve 105 helikopter ile toplam 438 ton su atma kapasitesine sahip olduğu, ayrıca 14 aktif insansız hava aracı (İHA) ile Türkiye'nin, bu alanda dünyada ikinci sırada yer aldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangınla mücadele faaliyetleri modern teknolojiyle desteklenerek en üst düzeyde sürdürülmektedir. Mevzuat gereği belediyelerin yangın söndürme amacıyla uçak temin etme, kullanma veya yönlendirme gibi bir yetkisi bulunmadığı, bu yetkinin Orman Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda olduğu bilinmektedir. Tüm bu hukuki ve teknik gerçekler ortadayken çeşitli basın organlarının İzmir Büyükşehir Belediyesi adına kamuoyunu yanıltıcı haberler yayınlaması, bilgi kirliliğine yol açmakta ve vatandaşlarımızın hassasiyetlerini istismar etmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığına bu konuda yapılmış herhangi bir resmi başvuru da bulunmamaktadır. Kamuoyuna sunulan bu tür asılsız söylemler, yalnızca toplumsal algıyı manipüle etmeye yöneliktir. Vatandaşlarımızın bu tür manipülatif ve gerçek dışı beyanlara itibar etmemesi önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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