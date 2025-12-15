İSTANBUL 12°C / 4°C
Güncel

Sözcü'nün ''Yeşil''i trol çıktı

Sözcü gazetesinin ‘Yeşil'i aslında cezaevindeki hükümlüymüş. İçişleri Bakanlığı, Saygı Öztürk'ün “Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım beni aradı” dediği telefonun, 9 Aralık'ta gazeteyi 3 kez arayıp toplam 39 dakika 33 saniye görüşen açık cezaevindeki cinayet hükümlüsü C.A.'dan geldiğini açıkladı.

AKŞAM GAZETESİ15 Aralık 2025 Pazartesi 07:51 - Güncelleme:
Sözcü'nün ''Yeşil''i trol çıktı
Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, 11 Aralık'taki köşesinde, 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım olduğunu söyleyen bir kişinin gazeteyi aradığını ve kendisiyle telefonla görüştüğünü yazdı.

Gazete yazıyı, manşetten 'Alo Ben Yeşil' başlığı ile duyurdu. 'Yeşil yaşıyor mu?' tartışmaları yeniden alevlenirken, İçişleri Bakanlığı olaya açıklık getirdi.

3 KEZ ARAMA YAPILMIŞ

Bakanlıktan yapılan açıklamada gazeteye 9 Aralık'ta yapılan ilk aramanın 1 dakika 59 saniye, ikinci aramanın 15 dakika, üçüncü aramanın ise 13 dakika 34 saniye sürdüğü belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Aramayı bir açık cezaevindeki C. A. adlı hükümlünün yaptığı tespit edilmiştir. Şahsın, 'Adam öldürme, kasten yaralama ve mala zara vermekten' suç kaydı bulunmaktadır."

"Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın birçok faili meçhul cinayetin arkasındaki isim olduğu değerlendiriliyor.

