İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Aralık 2025 Çarşamba / 20 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,6017
  • EURO
    49,6212
  • ALTIN
    5763.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sözde ''adliye yapılanması''nda yer alan firari FETÖ'cü yakalandı
Güncel

Sözde ''adliye yapılanması''nda yer alan firari FETÖ'cü yakalandı

Adana'da hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü eski icra müdürü yakalandı.

AA10 Aralık 2025 Çarşamba 09:53 - Güncelleme:
Sözde ''adliye yapılanması''nda yer alan firari FETÖ'cü yakalandı
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan Mustafa K'nin merkez Yüreğir ilçesindeki bir evde saklandığını belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda hükümlü yakalandı.

İcra müdürü Mustafa K'nin, örgütün sözde "adliye yapılanması"nda yer aldığının belirlenmesinin ardından meslekten ihraç edildiği ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Gaziantep'te facianın eşiğinden dönüldü: Korna sesiyle yıkıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.