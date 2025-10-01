CHP yönetimi, çevre mitinglerinde hükümeti hedef alıp sözde doğa savunuculuğu yaparken, Kaz Dağları ve çevresinde ağaçlar katledildi. Binlerce zeytin ağacı "CHP'li çevrecilerin" lüks villaları için kesildi. CHP'li belediyelerin göz yummasıyla bölgenin ciğerleri betona gömüldü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, pazar günkü mitingde zeytinliklerin ve ağaçların talan edilerek maden sahası yapıldığını iddia etti. Ekrem İmamoğlu da Türkiye'nin haksız kazanç ve çıkar şebekeleri tarafından yağmalandığını öne sürdü.

CHP'liler, sözde çevreci mitinginde kendi talanlarından hiç bahsetmedi. İşte CHP'lilerin Ege ve Akdeniz'de yönettiği il ve ilçelerde yaptığı talanlardan bazıları:

VİLLA İLE DOLDURDULAR

İmamoğlu Ailesi, Kaz Dağları Milli Parkı'nın hemen yanında satın aldığı 11 bin 925 metrekarelik ormanlık alanda yüzlerce ağacı kestirdi. Araziye 3 yıl içinde 10 adet havuzlu lüks villa yaparken, bölgedeki CHP'li belediyeler ise buna 'Dur' demek yerine yol verdi.

Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin ailesinin de Kaz Dağları'nın hemen yanında Çanakkale Ayvacık'a bağlı Yeşilyurt'ta 174 ada 29 parselde 2 katlı villası var.

'TALAN ETTİLER'

Küçükkuyu Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Kooperatifi Başkanı Zahit Mert, CHP'li belediye başkanlarının Kaz Dağları'nı talan ettiğini belirttiği açıklamasında şunları kaydetmişti: "Arkamızda gördüğümüz binalar eski Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu'nun yapmış olduğu binalar.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin Kaz Dağları Yeşilyurt köyünde villası var. Ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dönümlerce arazileri var. Talanın âlâsını Kaz Dağları'nı katledenler yapıyor. Çok açık net ortada... Bu yapılan eylemleri tiyatro diye düşünüyorum."

BİNLERCE AĞAÇ KESİLDİ

Kaz Dağları ve çevresinde bulunan Edremit, Güre, Akçay, Zeytinli, Burhaniye, Gömeç ve Altınoluk'ta ağaçlar kesilerek villalar yapıldı. AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Birol Şahin, Kaz Dağları'nın 1993'te milli park ilan edildiğini, buradaki bitki türlerinin koruma altına alındığını, Kaz Dağları köknarının ise milli park ilan edilmeden önce 1988'de koruma altına alındığını hatırlattı.

Buna rağmen CHP tarafından yönetilen alanlarda Kaz Dağları ve çevresinde bulunan Edremit, Güre, Akçay, Zeytinli, Burhaniye, Gömeç ve Altınoluk'ta ağaçların kesilerek villaların yapıldığını aktardı.

BETON REZALETİNE YEŞİL KAMUFLAJ

Burhaniye'nin zeytinlikleri ile ünlü Pelitköy'ün tepesine hakim mevkiye yüzlerce ağaç kesilerek CHP'li Burhaniye Belediye Başkanı Fikret Akova döneminde SS Berlin Yapı Kooperatifi adıyla yazlık bir site yapıldı.

Ancak belde sakinleri, 20 yıl önce inşa edilen siteye "Yüzlerce ağacı kestiniz, doğayı mahvettiniz" diye tepki gösterince, site yöneticileri binaları yeşile boyayarak doğa katliamını gizlemeye çalıştı. Denize nazır site ancak İzmir yolunda yakın mesafeden görülebiliyor.