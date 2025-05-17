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Sözde çevreciler sessizliğe büründü! CHP'li belediyeden ağaç katliamı

CHP'li Çankaya Belediyesi ilçede bulunan bir mesire alanındaki ağaçları kırarak yerinden söktü. Vatandaşlar ise çalışanlar tarafından herhangi bir açıklama yapılmaması ve bölgede yetkili bulunmamasından dolayı duruma tepki gösterdi.

HABER MERKEZİ17 Mayıs 2025 Cumartesi 10:45 - Güncelleme:
Sözde çevreciler sessizliğe büründü! CHP'li belediyeden ağaç katliamı
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Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir mesire alanında belediye çalışanları tarafından ağaçlar yerinden söküldü. O anları telefon kamerası ile kayda alan bir vatandaş duruma tepki gösterdi. Çalışma yapanlar tarafından açıklama yapılmadığı belirten vatandaş, "Çankaya Belediyesi mesire alanındaki ağaçları söküyor. Ağaçları kökünden de değil, kırarak koparmışlar. Ne olduğunu soruyoruz, kimse hiçbir şey söylemiyor. Yetkili yok. Yazık günah." İfadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

CHP'li Çankaya Belediyesi tarafından yapılan ağaç katliamına ise vatandaşlar sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar o anlara, "Sökerse CHP söker", "Allah kahretsin sizi kaç yılın emeği gitti" "Neredesiniz Geziciler?" "CHP zihniyeti nerede ağaç sevmek nerede. Sadece maddi menfaat başka bir şey yok" yorumunda bulundu.

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