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Sözde çevrecilerden çevre katliamı! CHP'li belediye kabusu yaşatıyor

Aliağa'daki atık su arıtma tesisi CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU'ya geçtikten sonra atıl hale geldi. Mahalleli, dereyi pisleten kanalizasyonun kötü kokuya neden olduğunu sivrisinek ve haşere artışı nedeniyle günlük yaşamlarının olumsuz etkilendiğini söyleyerek isyan etti.

AKŞAM Gazetesi11 Haziran 2026 Perşembe 07:32 - Güncelleme:
Sözde çevrecilerden çevre katliamı! CHP'li belediye kabusu yaşatıyor
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İzmir Aliağa'daki Helvacı Mahallesi, kanalizasyon sorunu nedeniyle zor günler geçiriyor. Helvacı'nın belde belediyesi olduğu dönemde bölgede kurulan atık su arıtma tesisi uzun yıllar hizmet verdi. Ancak tesisin işletme sorumluluğunun 2014 yılında CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU'ya geçmesinin ardından sistemin zamanla devre dışı kaldığı öne sürüldü. Vatandaşlar, uzun süredir atıl durumda olduğunu iddia ettikleri tesis nedeniyle mahallede oluşan atık kanalizasyon sularının herhangi bir arıtma işleminden geçirilmeden dere yatağına ulaştığını belirtti.

'PENCERE AÇAMIYORUZ'

Dere yakınında yaşayan mahalle sakinleri, yoğun koku nedeniyle evlerinin pencerelerini açmakta zorlandıklarını, sivrisinek ve haşere artışı nedeniyle günlük yaşamlarının olumsuz etkilendiğini ifade etti. Vatandaşlar, çocuklarını dere çevresinde oynamaya göndermeye çekindiklerini de dile getirdi. AKŞAM'a konuşan mahalle sakini Lütfü Karcı, "Kokudan duramıyoruz. Yazın sivrisinekten dışarı çıkamaz hale geliyoruz. Defalarca şikâyette bulunduk ancak bir sonuç alamadık. Salgın hastalığa yakalanmaktan korkuyoruz" dedi.

TABELA ÇÖZÜMÜ

Mahalle sakinleri, sorunun çözümü için İZSU ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne birçok kez başvurdu. Bölgede inceleme yapılmasına rağmen dere kenarına yalnızca "Dereye girmek tehlikeli ve yasaktır" uyarı levhaları yerleştirildi.

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