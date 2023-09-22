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Sözde Ermeni rejimin paçavraları tek tek kaldırılıyor!

Azerbaycan ordusunun Karabağ'da hayata geçirdiği antiterör operasyon sonrasında Bakü yönetimi, bir yandan bölgedeki sivil Ermeniler için insani yardım gönderirken bir yandan da Ermenistan tarafından kurulan yasa dışı rejime ait bazı simgesel yapıları kaldırmaya başladı.

AA22 Eylül 2023 Cuma 13:34 - Güncelleme:
Sözde Ermeni rejimin paçavraları tek tek kaldırılıyor!
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Sosyal paylaşım sitelerinde, Azerbaycan ordusunun anayasal düzeni yeniden tesis için Karabağ'da düzenlediği antiterör operasyonu sonrasında yaşananlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Görüntülerden birinde Ermenilerin 1. Karabağ Savaşı ile ilgili "zafer anıtı" olarak kullandığı tankın kaldırılması yer aldı.

Şuşa-Hankendi yolunda yer alan tank, bulunduğu yerden vinçle kaldırıldı. Söz konusu tank, 1. Karabağ Savaşı'nda Şuşa'nın Ermenistan güçlerince işgali öncesinde Azerbaycan'ın Milli Kahramanı Albert Agarunov tarafından vurulmuş, savaş sonrasında Ermeniler tankı "zafer"lerinin sembolü anıt haline getirmişti.

Sosyal medyada ayrıca Azerbaycan askerlerinin operasyonda kontrol altına aldıkları bazı yapılara Azerbaycan bayrağı diktiğine ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Bir başka görüntüde ise Azerbaycan askerlerinin yaralı Ermeni vatandaşa tıbbi müdahalede bulunduğu görülüyor.

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

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