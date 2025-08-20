İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2025 Çarşamba / 26 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9242
  • EURO
    47,7265
  • ALTIN
    4391.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sözde fenomenlere soğuk duş! Hesabı kapatılan isimler belli oldu
Güncel

Sözde fenomenlere soğuk duş! Hesabı kapatılan isimler belli oldu

Yasa dışı bahis ve kumara ilişkin denetimler sürüyor. Reklam Kurulu, yüksek takipçili hesapların yasa dışı kumar sitelerine yönlendirdiğini tespit etti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından bazı hesapların kapatıldığı görüldü. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ20 Ağustos 2025 Çarşamba 15:13 - Güncelleme:
Sözde fenomenlere soğuk duş! Hesabı kapatılan isimler belli oldu
ABONE OL

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Reklam Kurulunun, 14 Ağustos'ta gerçekleştirdiği toplantıda, yasa dışı bahis ve kumar reklamlarını ana gündem maddelerinden biri olarak ele aldığı bildirildi.

YÜKSEK TAKİPÇİLİ 30 SOSYAL MEDYA HESABI HAKKINDA ERİŞİM ENGELİ

Tüketicileri canlı bahse katılmaya teşvik eden ve kumar oynamaya özendiren nitelikteki sosyal medya hesaplarının mercek altına alındığına işaret edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 30 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması kararlaştırılmıştır

Açıklamada, Ticaret Bakanlığının tüketicilerin haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin ve kararlı şekilde mücadele edilmesi, toplumun özellikle genç kesiminin bu tür zararlı etkilerden uzak tutulması amacıyla çalışma ve denetimlerinin aralıksız devam edeceği kaydedildi.

ÜNLÜ FENOMENLERE SOĞUK DUŞ!

Erişim engeli getirilen hesaplar açıklanmazken Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya fenomeni olan Murat Övüç, sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık ve içerik üreticisi Mert Sarıç'ın hesabına erişim engeli getirildiği görüldü.

  • yasadışıbahis
  • denetim
  • siteler

ÖNERİLEN VİDEO

Sıcaktan bunaldılar, serin sulara daldılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.