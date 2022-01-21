Sözde gazeteci Kabaş'tan küstah sözler! Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti

21 Ocak 2022 Cuma 21:10 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 21:17

CHP yandaşlığı ile bilinen sözde gazeteci Sedef Kabaş, CHP'li Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu ile katıldığı Tele-1'deki bir canlı yayında Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik ağza alınmayacak sözler sarfetti.

KÜSTAH SÖZLERE SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Sedef Kabaş, "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" gibi küstah ifadeler kullandı. Kabaş'ın sözlerine sosyal medyadan çok sert tepki yağdı.

RTÜK'TEN SEDEF KABAŞ AÇIKLAMASI: İNCELEME KARARI ALINMIŞTIR

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Şahin, "TELE 1 yayın kuruluşunda, Sedef Kabaş'ın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan kabul edilmesi asla mümkün olmayan sözlerine ilişkin inceleme kararı alınmıştır. Konu ilk Üst Kurul toplantısında Kurul gündemine getirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bir televizyon programındaki konuşması nedeniyle gazeteci Sedef Kabaş hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne talimat yazılarak söz konusu televizyon programının ilgili yayın kaydının temini ve görüntülerin incelenip tutanak tanzim edilmesi istendi. Ayrıca şüpheli Kabaş'ın kimlik ve adres bilgilerinin tespiti ile savunmasının alınması istendi.

ŞADİ YAZICI'DAN SERT TEPKİ

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hareket eden Sedef Kabaş'a sert tepki gösterdi. Başkan Yazıcı, "Terbiyesizlik ve ahlaksızlıkla açıklanamayacak ifadeler" dedi.

Katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden gazeteci Sedef Kabaş'a Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı sert tepki gösterdi. Gazeteci Sedef Kabaş, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun da bulunduğu programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küstah ifadeler kullandı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, sosyal medya hesabından Sedef Kabaş'a sert tepki göstererek;" Terbiyesizlik ve ahlaksızlıkla açıklanamayacak ifadeler. Türk milletinin vicdanında ve şüphesiz hukukun karşısında hesabını verecektir bu şahıs" ifadelerini kullandı.