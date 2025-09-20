CHP yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) Sincan Yenikent girişinde başlattığı köprülü kavşak çalışması, bölgede trafik kaosuna yol açtı. Yenikent-Ankara Ayaş Yolu'nun trafiğe kapatılmasıyla tek alternatif güzergâh haline gelen Cumhuriyet Bulvarı, yoğunluğu kaldıramayınca saatlerce hareket edemeyen araçlar kilometrelerce kuyruk oluştu vatandaş yolda kaldı. Otobüs ve servislerdeki vatandaşlar araçlarından inerek evlerine yürümek giderken Mansur Yavaş'a büyük tepki vardı.

MANSUR YAVAŞ SINAVI GEÇEMEDİ

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın "dengeli ve planlı yönetim" iddiası, başkentin trafiğinde bir kez daha sınandı ve büyük bir sınav veremedi. Sincan Yenikent girişinde başlatılan köprülü kavşak inşaatı nedeniyle bölgeyi tam bir ulaşım cehennemine çeviren uygulama, vatandaşları saatlerce trafiğe mahkum etti.

ABB, "Yenikent Girişi Köprülü Kavşak Yapım İşi" kapsamında, yoğunluğun en yüksek olduğu dönemde, Yenikent-Ankara Ayaş Yolu'nu trafiğe kapattı. Sürücüler, tek alternatif olarak gösterilen ve kapasitesi bu yükü kaldırmaktan çok uzak olan Cumhuriyet Bulvarı'na yönlendirildi. İş dönüşü saatlerinde patlak veren kriz, akşamın ilerleyen saatlerine kadar çözüme kavuşturulamadı.

VATANDAŞ İSYAN BAYRAĞINI ÇEKTİ

Vatandaşların getirdiği en büyük tepki ise, "Neden bu çalışma yaz aylarında, okullar kapalıyken ve trafik minimum seviyedeyken başlatılıp bitirilmedi?" sorusu oldu. Yüzlerce sürücü, araçlarında saatlerce hapsolurken, otobüs ve servislerdeki yolcular araçlarından inerek evlerine yürümek zorunda kaldı. EGO otobüs seferlerinin de aksamasıyla, vatandaşlar metro istasyonlarında uzun süre bekletildi.

1 Eylül Pazartesi günü bölgede büyük bir trafik karmaşasına yol açan kavşak çalışması nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar duruma ateş püskürdü. Tepkisini dile getiren Ramazan Çam, "Çalışma var ama bitecek gibi pek durmuyor. Bu çileyi insanlara yaşatmayın, zaten işten güçten yorgun geliyor insanlar, bir de trafikte çile çekiyoruz." dedi.

ABB'yi alaycı dille eleştiren farklı bir vatandaş da "Yavaş yavaş yapın, acelesi yok. Okullar da açılıyor zaten. Biz eve gitmesek de olur. Koskoca 3 ay yatın, okul açılacak yapılan eziyete akıl tutulması gerçekten." diye tepki gösterdi.

"KONSER DÜZENLEYECEĞİNİZE YOL YAPIN"

Çalışmanın okulların açıldığı tarihe denk gelmesinde şikayetçi olan farklı bir vatandaş ise "1 Eylül'de Yenikent'i, Gimat'ı, Fatih köprüsünü kapattınız. Okulların kapandığı gün buralara başlayıp okul açılana kadar belirli bir şekle getirecek kadar kafası çalışan bir tane adam yok muydu belediyede? Okulların açılıp trafiğin artacağı hafta bu işleri yapmaya kalkmak gavur zulmüne verilecek bir örnektir." şeklide rahatsızlığını dile getirdi.

ABB'nin vatandaşı mağdur ettiğini söyleyen Tuğrul Kaya da "Konser düzenleyeceğinize yol yapın. Alternatif yolları gö