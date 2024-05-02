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Sözde işçi haklarını savunanlar 1 Mayıs'ta bir tek oraya uğramadı

Geçtiğimiz ay İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki yangında hayatını kaybeden 29 işçi 1 Mayıs'ta unutuldu. İstanbul'da CHP yönetimindeki belediyelerin de ihmali olduğu öğrenilen facianın yaşandığı yere ne bir sivil toplum kuruluşu ne de bir sendika uğradı.

Sabah2 Mayıs 2024 Perşembe 17:14 - Güncelleme:
Sözde işçi haklarını savunanlar 1 Mayıs'ta bir tek oraya uğramadı
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1 Mayıs'ta İstanbul Emniyet Müdürlüğü tüm personeliyle sahaya inip güvenlik önemleri aldı. İstanbul Valiliğinin yasaklamasına rağmen bazı sivil toplum kuruluşları Taksim meydanına yürümek istedi. Polise saldıran gruplara müdahale edildi ve gözaltılar oldu. İstanbul'un çeşitli yerlerinde eylemler yapıp yürüyüşler düzenleyen, polise saldıran sivil toplum kuruluşları tek bir yere uğramadı. Orası ise henüz 1 ay önce 29 işçinin yangında hayatını kaybettiği Maquerade adı ünlü gece kulübünün olduğu sokak.

29 İŞÇİ UNUTULDU

Sözde işçi haklarını savunmak için polise saldırıp Taksim' girmek binlerce sivil toplum kuruluşu üyeleri CHP'li belediyenin ihmalinin de tespit edildiği yangın faciasında ölen 29 işçiyi unuttu.

Beşiktaş Gayrettepe'de bulunan ünlü gece kulübünün önü bomboş kaldı.

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