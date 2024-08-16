Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK terör örgütü adına Almanya merkezli faaliyet gösteren sözde Kürt Kızılayı isimli dernek adına faaliyet yürüten, maddi yardım topladığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 6415 sayılı 'terörizmin finansmanının önlenmesine dair kanuna muhalefet' suçundan işlem başlatıldı.
SOSYAL MEDYADAN ÖRGÜT PROPAGANDASI YAPTILAR
Öte yandan, sosyal medya paylaşım platformları üzerinden terör propagandası yapan şahıslara yönelik de operasyon düzenlendi.
Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.