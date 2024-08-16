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  • Sözde 'Kürt Kızılayı' adlı oluşumla terör örgütü adına para topladıkları öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı
Güncel

Sözde 'Kürt Kızılayı' adlı oluşumla terör örgütü adına para topladıkları öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı

Erzurum'da Almanya merkezli faaliyet gösteren sözde Kürt Kızılayı adlı oluşumla terör örgütü adına para topladıkları öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı.

DHA16 Ağustos 2024 Cuma 17:10 - Güncelleme:
Sözde 'Kürt Kızılayı' adlı oluşumla terör örgütü adına para topladıkları öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK terör örgütü adına Almanya merkezli faaliyet gösteren sözde Kürt Kızılayı isimli dernek adına faaliyet yürüten, maddi yardım topladığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 6415 sayılı 'terörizmin finansmanının önlenmesine dair kanuna muhalefet' suçundan işlem başlatıldı.

SOSYAL MEDYADAN ÖRGÜT PROPAGANDASI YAPTILAR

Öte yandan, sosyal medya paylaşım platformları üzerinden terör propagandası yapan şahıslara yönelik de operasyon düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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