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  • Sözde liyakat sahibi CHP'de torpil rüzgarı! Eşe, dosta ve akrabaya işte böyle koltuk dağıttılar
Güncel

Sözde liyakat sahibi CHP'de torpil rüzgarı! Eşe, dosta ve akrabaya işte böyle koltuk dağıttılar

31 Mart seçimleri öncesi aday belirleme sürecinde sık sık torpil ve krizlere sahne olan CHP'de seçim sonrası da torpil furyası devam etti. Koltuğa oturur oturmaz işçi kıyımı yapan CHP'li belediye başkanları bununla da kalmayıp eşe, dosta ve akrabalara belediye başkan yardımcılığı ve birim müdürlükleri dağıttı. Tüm bu yaşananalar vatandaşların tepkisini çekti.

18 Nisan 2024 Perşembe 16:45 - Güncelleme:
Sözde liyakat sahibi CHP'de torpil rüzgarı! Eşe, dosta ve akrabaya işte böyle koltuk dağıttılar
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31 Mart'ta gerçekleşen seçim öncesinde sürekli kriz ve tartışmalı adaylarla gündemden düşmeyen CHP, şimdi de belediye kadrolarına torpilli isimleri yerleştirmesiyle öne çıktı. CHP'nin 2024 yerel seçimlerinde kazandığı belediyelerdeki medyaya yansıyan skandal atamalar, CHP yandaşı Can Ataklı'yı bile rahatsız etti.

Sık sık "liyakat" vurgusu yaparak dikkat çeken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözleri, CHP'li belediyelerde karşılık bulmadı. Bu konuda ilk olarak gündeme düşen isim Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal oldu. İş ortağı Merve Fidem Bulut'u başkan yardımcısı olarak atayan Köksal, tepkilerin odağı haline geldi.

KIZI ÇANKAYA'DA BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILIĞINA GETİRİLDİ

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un kızı Tutku Kurt Bayyurt ise Çankaya'da başkan yardımcılığına getirildi.

31 Mart yerel seçimlerinde Çankaya Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Can Güner ise hem Özgür Özel'in şahsi avukatı olması hem de CHP Milletvekili Veli Ağbaba ile akrabalığı sebebiyle uzun süre gündemden düşmemişti.

SOSYAL MEDYAYA SIZINCA ORTALIK KARIŞTI

CHP'de benzer bir durum da Çekmeköy'de görüldü. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in eşi Duygu Adıgüzel, Çekmeköy'de başkan yardımcılığına atandı. Sessiz ve derinden yürütülen bu girişim, sosyal medyaya sızınca ortalık karıştı. Tepkilerin ardı arkası kesilmezken, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez yaptığı açıklama ile geri adım atarak iddiaları yalanlamak zorunda kaldı.

BAŞKAN YARDIMCISININ EŞİ KÜLTÜR MÜDÜRÜ OLDU

Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Coşkun ise eşi Filiz Coşkun'un Kültür İşleri Müdürü olarak atanmasını sağladı. Öte yandan tüm atamaların CHP Genel Merkezi'nden onay alınarak yapıldığı da ortaya çıktı. CHP yönetimi, seçimlerin ardından kendi belediyelerine yaptığı yazılı bilgilendirmede, tüm atamaların kendilerinden onay alındıktan sonra kararlaştırılmasını istemişti.

İŞÇİ KIYIMI YAPTI

CHP'li Çanakkale Belediyesi'nde ise torpilin başka bir versiyonu gözler önüne serildi. CHP'li Ülgür Gökhan'dan belediye başkanlığını devralan Muharrem Erkek, mesaiye 77 kişinin kadrosunu iptal ederek başladı. Alınan karar tepkileri de beraberinde getirdi. Erkek'in kendi ekibine alan açmak için bu kişileri kadrodan düşürdüğü öne sürüldü. Daha önce Ceyhan, Esenyurt, Ataşehir, Bayraklı ve Şişli'de de benzer gerekçeli işçi kıyımları, protestolara sebep olmuştu.

CHP'Lİ BELEDİYELERDEKİ ATAMALAR YANDAŞ CAN ATAKLI'YI BİLE RAHATSIZ ETTİ

CHP'nin 2024 yerel seçimlerinde kazandığı belediyelerdeki medyaya yansıyan skandal atamalar, CHP yandaşı Can Ataklı'yı bile rahatsız etti. Ataklı, "Şu anda CHP'lilerin uğraştığı şey ne biliyor musunuz? Yeni seçilen belediye başkanları, kendi eş ve yakınlarını ya da partiden gelen talepler doğrultusunda bir takım kişileri belediyelerde görevlendirmek için çabalıyorlar. Olur mu ulan böyle bir şey! Onun, burada seçilenin karısı öbür belediyede başkan yardımcılığına atanıyor. Falanca yerdekinin kardeşi, kaynı, yeğeni, bilmem nesi oradaki belediye başkanlığına... Şu anda bununla uğraşıyoruz. Akılalmaz bir şey bu." ifadelerini kullandı.

  • CHP seçim
  • torpil krizi
  • belediye kıyımı

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