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Sözde müttefik ABD bunu da yaptı! TSK'nın harekatlarından kaçan teröristlere destek

Türkiye'nin sözde müttefiki ABD, Irak'ın kuzeyinde PKK'yı diri tutmak için kolları sıvadı. Suriye'nin kuzeyindeki bombardımandan Irak'a kaçan PKK'lı teröristler ABD tarafından Irak'ın kuzeyine taşınıyor. PKK'lı teröristler önce Süleymaniye Havalimanı'na, buradan da ABD'ye ait helikopterle Kuzey Irak'taki PKK kamplarına götürülüyor.

Yeni Şafak18 Ocak 2024 Perşembe 08:32 - Güncelleme:
Sözde müttefik ABD bunu da yaptı! TSK'nın harekatlarından kaçan teröristlere destek
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TSK'nın Suriye'nin kuzeyine yönelik bir süredir devam eden hava harekatlarının ardından Irak'a kaçan PKK'lıların Kuzey Irak'a dönüşlerini ABD askerleri üstlendi. PKK'lı teröristler önce Süleymaniye Havalimanı'na, buradan da ABD'ye ait helikopterlerle Kuzey Irak'taki PKK kamplarına taşınıyor. ABD, böylelikle bizzat eğittiği PKK'lı teröristleri diri tutmayı planlıyor.

Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki PKK kampları ile sözde örgüt yöneticilerine yönelik nokta operasyonlardan sonra, terör örgütüne destek yine ABD'den geldi. Mağaralardan çıkamayan örgüt mensupları, Türkiye'yi ABD ve koalisyon güçlerine şikayet edip operasyonların durdurulmasını istemişti. Suriye'nin kuzeyindeki hava harekatlarından Irak'a kaçan PKK'lıların Kuzey Irak'a dönüşlerini ABD üstlendi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) eğitip donattığı, aralarında örgütün sözde özel kuvvetler biriminden teröristlerin de bulunduğu PKK'lıları taşıma görevi ABD'ye düştü. Yeni Şafak'ın haberine göre, Örgütü adım adım takip eden güvenlik birimleri, bölgede örgütün diri tutulması için PKK'lı teröristlerin ABD'ye ait helikopterlerle Irak'ın kuzeyine getirildiğini tespit etti.

HELİKOPTERLER YARALI RAPORUYLA KALKIYOR

Teröristlerin Kuzey Irak'a geçişini sağlayan ABD'nin rapor oyunu da deşifre oldu. ABD'nin daha önce de Suriye'deki 1000'e yakın DEAŞ'lı teröristi Afganistan ve Irak'a taşırken "tutuklu ve yaralı nakli" diye belge düzenlediği, ancak teröristleri sahaya bıraktığı ortaya çıkmıştı. Bu kez de PKK'lı teröristler için sahte "yaralı raporları" düzenleyen ABD'nin, aralarında PKK'nın sözde özel kuvvetler biriminde silahlı faaliyet yürüten teröristlerin de olduğu PKK'lıları önce Süleymaniye havalimanına, buradan da ABD'ye ait helikopterlerle Kuzey Irak'taki PKK kamplarına sevk ettiği belirlendi. PKK'nın Kuzey Irak'ta TSK'nın üs bölgelerine düzenlediği saldırılarda gece görüş dürbünleri kullanmasının ardından bu bilgilerin ortaya çıkması, saldırılardaki ABD rolünü ortaya koyuyor.

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