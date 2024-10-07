İsrail'in 1 yıldır Gazze'de yürüttüğü sistemli soykırıma ses yükseltmek için Üsküdar'a giden binlerce Müslüman'ın yürüyüşü, sözde sanatçı Taha Ulukaya'yı rahatsız etti.

Ulukaya paylaşımında Filistin için yürüyenlerin mide bulandırdığını söyleyerek 'çöl fareleri' ifadelerine yer verdi. Paylaşımında "Ne Filistin'miş be. Söylemeyim diyorum ama gerçekten artık mide bulandırıyorsunuz. Memleketinde neler oluyor. Ama sen çöl fareleri için yürüyorsun. Güzel. Devam" ifadelerini kullandı.



Sosyal medya hesabından yürüyüşe katılanlar ve Gazze için akılalmaz sözler kullanan Ulukaya'ya tepkiler çığ gibi büyüdü.

Skandal paylaşım, tepki toplarken, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, "Bakanlığımızın görev ve yetki alanındaki salonlarda faaliyet göstermesini kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.