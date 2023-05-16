Olay, dün akşam saatlerinde Eyüpsultan, Karadolap Mahallesi Ayşegül Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Murat Asan, 18 aylık bebeği, hamile eşi ve 2 yeğeni ile birlikte AK Parti seçim müziği olan Uğur Işılak'ın "Doğruya Doğru" şarkısını dinleyerek evine giderken kimliği belirlenemeyen bir şahıs arabasının arka tarafına tekme attı.

Asan durmayarak ilerlemeye devam ederken, kimliği belirsiz kişiler bu kez aracın ön camına alkol şişeleri attı. 18 aylık bebeğin atılan alkol şişelerinin camı kırması sonucu ayak bileği kesildi. Olay sonrası hızla evine gitmek isteyen Murat Asan takip edildi ve evinin önünde araçtan inen şahıslar tehdit ve hakaretlere başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Murat Asan saldırganlardan şikayetçi olurken, ekipler şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Uğur Işılak ise aileyi arayarak geçmiş olsun mesajlarını iletti.

"ANLAMSIZCA BANA BAĞIRMAYA BAŞLADI 'SEN BURADA BU ŞARKIYI NASIL AÇARSIN' DİYE"

Yaşadıklarını anlatan Murat Asan, "Dün gece saatlerinde yanımda 18 aylık kızım, 5 aylık hamile eşim, iki tane yeğenimle beraber evime gitmek isterken Karadolap Mahallesi spor sahasının önünde 45 yaşlarında kır saçlı, elinde alkol şişesi olan bir adam aracımın sol arka çamurluğuna tekme attı. Yanımda çocuğum ve eşim var diye durmak istemedim. Biraz ilerledim, 10 saniye sonra 3 tane bira şişesi cama geldi. Camın kırılmasıyla camdan kopan parçalar 18 aylık kızımın topuğuna battı. Tekrar durmak istemedim, evimin önüne geldim, orada durdum. 34 UK 2D834 plakalı siyah bir araba ve içerisinde 80 kilolarında, 1.67 boylarında kirli sakallı bir adam. Anlamsızca bana bağırmaya başladı 'Sen burada bu şarkıyı nasıl açarsın' diye, Uğur Işılak'ın Doğruya Doğru şarkısını. O anları da benim yeğenim videoya çekti. Ben dedim ki 'Dinleyeceğim şarkıyı sana mı soracağım?', o da 'Sen bu mahallenin ne olduğunu bilmiyor musun, hangi cesaretle açıyorsun?' dedi. Eşimin yanında üzerime yürüdü, ağza alınmayacak küfüler etti. Darp raporları aldık hem kızımın aldığı yaradan dolayı hem de kendim. Bunları polis karakoluna bildirdik. Küfürleri artınca 'hayırdır' dedim, daha sonra o ıslık çaldı ve arkasından araca tekme atan şahısla birlikte iki kişi geldi. Şahıslardan bir tanesi elini sırtına attı silah gösterdi. Diğer elinde de bira şişesi vardı. Biz sitenin içerisine geçtik. Bu sefer havaya ateş etmeye başladılar. O anların da video kaydı var. Gereğinin yapılmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Asan, eşinin ve çocuğunun çığlıklarının kulağından silinmediğini söyleyerek, "Sinirden titriyorum o an bir şey yapamadığım için. Benim eşim bundan önce düşük tehlikesi geçirdi. Ben bu korkuyla bir şey yapamadım, videolarda mevcut. Eşim sürekli ağlıyordu ve bağırıyordu. Panik atağı var zaten. Gereğinin yapılmasını istiyorum ben. Bir şarkıdan dolayı insana bunlar yapılamaz. Sözde özgürlük diyorlar. Dinlediğim şarkıdan dolayı yaptıklarına bak. Araç benim değil, şirketin aracı. Ben aracı yaptırmak zorunda kaldım. Ben parasında değilim. Benim eşimin ve kızımın çığlıkları kulağımdan çıkmıyor. Lütfen biri benim arkamda dursun. Bu suçlular cezası neyse çeksinler. Kimse kafasına göre ahkam kesemez. Ben gerekenin yapılmasını, cezalarının kesilmesini bekliyorum" dedi.