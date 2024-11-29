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Sözde özyönetim açıklamasında bulunmuştu: Belediye Başkanı Hazir'e hapis cezası

Van Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazir'in 'sözde özyönetim' açıklamasına ilişkin açılan davada 3 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

IHA29 Kasım 2024 Cuma 10:50 - Güncelleme:
Sözde özyönetim açıklamasında bulunmuştu: Belediye Başkanı Hazir'e hapis cezası
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DEM Parti'den Bahçesaray Belediye Başkanı seçilen Ayvaz Hazir ve diğer sanıkların yargılandığı dava, Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 24 Aralık 2015 tarihinde Bahçesaray'da yapılan "sözde özyönetim" açıklamasına ilişkin açılan davanın karar duruşmasında, duruşma savcısı mütalaasını sundu. Ardından sanıklar ve avukatlar savunmalarını yaptı.

Mahkeme heyeti, Ayvaz Hazir ve 6 sanığa, "Terör örgütüne üye olmamakla beraber örgüt adına suç işlemek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis, "suç işlemeye alenen tahrik" suçundan ise 3 ay 22 gün hapis cezası verdi. 3 ay 22 günlük cezada ise "Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına" karar verildi.

11 sanığın "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı duruşmada, 1 sanığa 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası, 1 sanığın ise beraatine karar verildi.

  • Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazir
  • Ayvaz Hazir

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