Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen4. Antalya Diplomasi Forumu Resmi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

* Saygıdeğer devlet ve hükümet başkanları, kıymetli bakanlar, sevgili gençler, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum.

* Tüm kardeş halkları selamlıyorum. Savaşların, ölümlerin acısını yüreklerinde taşıyan tüm mazlumları selamlıyor, kendilerine dayanışma mesajlarımızı gönderiyorum.

* Bu güzel ilimize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Programın tüm insanlık için, hayırlara vesile olmasını diliyorum.

* Çatışmaların yerine diyaloğu tercih ettiğimizi dünyaya bir kez daha ilan ediyoruz. Barış ve dostluk mesajları Antalya Diplomasi Forumu'nu farklı yerde konumlandırıyor. Küresel diplomasinin kalbi 3 gün boyunca Antalya'da atacak.

* Dünya beşten büyüktür, çünkü insanlık beşten büyüktür. Bir hakikati dikkatinize getirmek arzusundayız; biz krizlere gebe bir ülkede bulunuyoruz. Bu tarih boyunca da öyleydi.

* Şunu da iftiharla söylemek durumundayım; biz bu coğrafyanın sadece sakinleri değil aynı zamanda sahipleriyiz. Bin yıldır buradayız, bu topraklardayız. İnşallah daha nice asır boyunca yine burada olacağız.

* Biz artık çatışmanın değil uzlaşmanın egemen olduğu bir bölgede yaşamak istiyoruz. Bunun kolay olmadığını biliyoruz. Bugün de zor olanın tarafındayız.

* Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Yerin altındakilerle değil yerin üstündekilerle, insanlarla yani canla ilgileniyoruz. Şunu unutmayalım; zulüm ile abad olunmaz diyoruz.

* İsrail, Filistin halkına karşı apaçık bir soykırım uyguluyor. B zulme en güçlü tepkiyi vermek insanlık vazifemiz. İsrail, Han Yunus'ta gazetecilerin kaldığı çadırı bombaladı. Haydutluk değilse nedir?

* Savaşta dahi olsa meşru bir devlet böyle hareket eder mi? Bunun adı devlet terörü değil midir? İsrail terör devletidir, başka adı olamaz.

* İsrail, Filistinlilere 2. nekbe felaketi yaşatmaya çalışmaktadır. İsrail her seferinde daha kanlı saldırılara girişmektedir.

* Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimize terörist diyerek işlediği katliamları meşrulaştırmak niyetindedir.

* Filistin halkının mücadelesine kimse terörizm diyemez. Filistinli kardeşlerimiz 7 Ekim 2023'ten beri topraklarını savunarak insanların iftiharı olmuşlardır.

* Gazzeli mazlumlara yardım elimizi uzatmaya devam edeceğiz. Ateşkes çabaları sabote edildikçe, bölgemize kalıcı barışın gelmesi zordur. Barış iki devletli çözümle olur. Başkenti Doğu Kudüs olan özgür Filistin Devletinin kurulmasına bağlıdır.

* Uluslararası toplumun tüm üyelerini bir kez daha Filistin halkının yanında olmaya davet ediyorum.

* İsrail'in saldırıları DEAŞ'la mücadele çabalarını sekteye uğratıyor.

* Suriye halkı acıya, zulme ve savaşa doymuştur. 8 Aralık devrimiyle sadece Suriye'de değil, tüm bölgemizde kalıcı istikrarın tesisine yönelik yakalanan fırsatın heba edilmesine izin veremeyiz.

* Sükûnetimiz birilerini çok hatalı heveslere sürüklememelidir. Biz dış politikada gizli niyetlerle değil ilkelerle hareket eden bir ülkeyiz. Suriye'nin toprak bütünlüğü noktasında Trump ve Putin başta olmak üzere anlayış birliği içindeyiz, diyalog halindeyiz.

* Biz Avrupa ülkesi olduğumuz kadar, bir Asya bir Afrika ülkesiyiz. Asya ülkeleriyle siyasi temas ve istişareleri artırıyoruz.

* Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği, eşit uluslararası statüsünün tescili için çabalarımızı artırdık. Adalet tecelli edene kadar bunu sabırla sürdüreceğiz.

* Türkiye, özellikle son yıllarda büyük atılım yaptığı savunma sanayisiyle Avrupa güvenliği için gelecekte de sorumluluk almaya hazırdır. Türkiye'nin Avrupa Birliği hedefinden uzaklaştığına dair iddia ve eleştirilerin bizim nokta-i nazarımızda hiçbir geçerliliği yoktur.

* Avrupa Birliği tam üyeliği halen ülkemizin stratejik hedefidir. Ancak kimi zaman korkulardan, kimi zaman ön yargılardan, kimi zaman da Birliği içeriden esir almış aktörlerden dolayı Avrupa Birliği, üyelik sürecimizin ilerletilmesi hususunda gereken iradeyi sergileyemiyor.

* Daha doğru bir ifadeyle, bugün kimi Avrupa ülkeleri, bundan üç çeyrek asır önce Avrupa Birliği'ne hayat veren ufku, cesareti ve stratejik bakış açısını maalesef ortaya koyamıyor.

* Diyoruz ki, eğer Avrupa Birliği mevcut sınamaların üstesinden gelmek, yeniden yapılanan küresel sistemde hak ettiği şekilde temsil edilmek istiyorsa, buna göre davranmalı, bagajlarından kurtulmalı ve Türkiye tam üye olarak birlikteki sandalyesine bir an önce kavuşmalıdır.

* ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefimize büyük önem veriyoruz. Başkan Trump'ın ikinci döneminde kendisi ile olan yakın dostluğumuzun katkısı ile Amerika ile ilişkilerimizin her alanda serpileceğine inanıyorum.

* Asya, Afrika ve Latin Amerika dostlarımızla ilişkilerimizi geliştirmenin gayretinde olacağız. Gümrük tarifeleri üzerinden kızışan ticari rekabetin yıkıcı hale gelmemesi için elimizden geleni yapmaktayız.

* Şoklara karşı dirençli ekonomisiyle Türkiye bu süreci sadece sorunsuz atlatmakla kalmayacak yeni dönemin kazananlarından da biri olacaktır. Ülkemizin 40 yılına, milyarlarca dolar kaynağına mal olan terör belasından kurtulduğumuzda ekonomide çok farklı bir ivme yakalayacağız.

* Foruma teşrifleriniz ve değerli katkılarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum.