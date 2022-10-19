Sözleşmeli er başvuru sonuçları MSB tarafından açıklandı. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları 2022 Yıl (2022/3 Dönem) Sözleşmeli Er Temini ön başvuru sonuçları, e-devlet üzerinden öğrenilebilecek. Sözleşmeli er başvuru sonuçları onaylanan adaylar, belirtilen tarihler arasında MSB tarafından düzenlenecek olan sınava katılım sağlayacak. İşte Sözleşmeli er başvuru sorgulama e-devlet ekranı

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Millî Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Sözleşmeli Er Temini kapsamında 2022/3 dönem sözleşmeli er alımı başvuru sonuçları açıklandı. Millî Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Sözleşmeli Er Temini aralık ayında sona erecek. İşte MSB sözleşmeli er başvuru sorgulama e-devlet ekranı...

'SÖZLEŞMELİ ER KAZANDIĞIMI NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?'

Sözleşmeli er başvuru sonuçlarını e-devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra Tercihlerim menüsü altından öğrenebilirsiniz.

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU SORGULAMA E-DEVLET

Sözleşmeli er başvuru sonuçlarını öğrenen adaylar, belirtilen tarihler arasında MSB tarafından düzenlenecek olan sınava katılım sağlayacak.

SÖZLEŞMELİ ER SINAVI HANGİ TARİHTE?

Millî Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Sözleşmeli Er Temini faaliyeti 25 Ekim-09 Aralık 2022 tarihleri arasında (celp ve planlama faaliyetleri nedeniyle 28.10.2022, 03.11.2022, 04.11.2022, 08.11.2022, 09.11.2022, 01.12.2022, 02 Aralık 2022, 06.12.2022 ve 07.12.2022 tarihleri hariç) MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı (Mamak/ANKARA) yerleşkesinde icra edilecek.

Millî Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Sözleşmeli Er Temini faaliyeti 25 Ekim-09 Aralık 2022 tarihleri arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı (Mamak/ANKARA) yerleşkesinde icra edilecek.