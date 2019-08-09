Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı. 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı da yoğun ilgi görüyor. Milli Eğitim Bakanlığınca atamaları yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için tercihler 30 Temmuz ve 5 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleştirilmişti.MEB öğretmen atamaları sonuçlarını bugün saat 10.00’dan itibaren erişime açıldı. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılımıyla, MEB Başöğretmen Salonunda düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

5 Ağustos tarihlerinde tercih işlemini tamamlayan öğretmen adayları şimdi atama sonuçları ve göreve başlama tarihini bekliyor. Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları https://personel.meb.gov.tr/ adresi üzerinden duyurulacak, adaylar sonuçları http://atama.meb.gov.tr/ adresinden görüntüleyebilecek.

ÖĞRETMENLER GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Atanan öğretmenler 2 Eylül’de göreve başlayacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

2017 veya 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.