30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5003
  • 6,1544
  • 262.155
  • 99049
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı! 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları sorgulama

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı. 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı büyük bir heyecanla araştırılıyor. Sözleşmeli öğretmen alımıyla ilgili süreçte sona gelindi. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılımıyla, MEB Başöğretmen Salonunda düzenlenen törenle bugün gerçekleştirildi. Sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı. 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı da yoğun ilgi görüyor. Milli Eğitim Bakanlığınca atamaları yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için tercihler 30 Temmuz ve 5 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleştirilmişti.MEB öğretmen atamaları sonuçlarını bugün saat 10.00’dan itibaren erişime açıldı. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılımıyla, MEB Başöğretmen Salonunda düzenlenen törenle gerçekleştirildi. 
 
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI! 
20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
 
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?
5 Ağustos tarihlerinde tercih işlemini tamamlayan öğretmen adayları şimdi atama sonuçları ve göreve başlama tarihini bekliyor. Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları https://personel.meb.gov.tr/ adresi üzerinden duyurulacak, adaylar sonuçları http://atama.meb.gov.tr/ adresinden görüntüleyebilecek.
 

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

 

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ 

 
ÖĞRETMENLER GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Atanan öğretmenler 2 Eylül’de göreve başlayacak.
 
 

 
BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
 
Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
 
Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
 
Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
 
2017 veya 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
 
Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
 
657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.
 

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı! İşte o anlar...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İşte il il bayram namazı saatleri

İşte il il bayram namazı saatleri

Fransız müzik grubunun 'ezan' hassasiyeti

Fransız müzik grubunun 'ezan' hassasiyeti

Yargıtay'dan emsal "kefil" kararı

Yargıtay'dan emsal 'kefil' kararı

Zanka'dan sonra ikinci stoper de belli oldu

Zanka'dan sonra ikinci stoper de belli oldu

HDP’li belediyede işçi kıyımı! Aralarında şehit yakınları da var

HDP’li belediyede işçi kıyımı! Aralarında şehit yakınları da var

Duyanlar inanamadı: Kulağından canlı canlı çıkarıldı

Duyanlar inanamadı: Kulağından canlı canlı çıkarıldı

Avrupa devi Türk şirketinin oluyor

Avrupa devi Türk şirketinin oluyor

Genç hostesin sır ölümü

Genç hostesin sır ölümü
 

POPÜLER HABERLER

Denizli korkutan deprem! İşte güvenlik kamerasına yansıyan o anlar...

Denizli korkutan deprem! İşte güvenlik kamerasına yansıyan o anlar...

Kırgızistan'da sıcak saatler!

Kırgızistan'da sıcak saatler!

Emekliye 850 TL aile yardımı müjdesi

Emekliye 850 TL aile yardımı müjdesi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA