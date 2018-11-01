Sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman? MEB 20 bin öğretmen atamaları hangi tarihte yapılacak? Sözleşmeli öğretmenlikte süre ne kadar? Öğretmen maaşları ne kadar olacak? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli öğretmen soruların yanıtları merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde ek ders ücreti karşılığında görev yapanların öğretmenlerin sözleşmeli öğretmen olarak atamalarını ilgilendiren sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Bugün ise Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan takvime göre 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması 7 Şubat 2019'da yapılacağı belirtildi. Sözleşmeli öğretmen ataması ile ilgili son gelişmeler star.com.tr'de.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan takvime göre 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması 7 Şubat 2019'da yapılacak. Güneş Gazetesi'nden aldığımız habere göre; Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, aralık ayında yapılacak öğretmen atamalarının branşları 9 Kasım'da belli olacağını söyledi.

EK DERS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

MEB'in internet sitesinde yapılan duyuruda, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanların, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının belli olduğu bildirildi. Sonuçlara, "http://atama.meb.gov.tr/" internet adresinden ulaşılabiliyor.

BRANŞ DAĞILIMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı televizyon programında 2023 Eğitim Vizyonu hakkında açıklamalarda bulunurken, aralık ayında ataması yapılacak öğretmen branşlarının da kasımın ilk haftasında belli olacağını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 5 bin ücretli öğretmen atamasında boş kalan 2858 kadroya atamalar yapılacağı açıklanmıştı ve sınavlar yapılmıştı. Söz konusu sınavın sonuçlarının açıklanmasıyla beraber atama tercihleri alınıyordu. Ücretli öğretmenlik atama tercihler için belirlenen süre 23 Ekim 2018- 26 Ekim 2018 tarihleri arasında yapıldı.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, aralık ayında yapılacak öğretmen atamalarının branşları 9 Kasım'da belli olacağını söyledi.

ATAMALAR NASIL YAPILACAK?



Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.



Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİKTE SÜRE NE KADAR?



Sözleşmeli öğretmenlik ile göreve başlayan adayların görev yaptıkları okullarda en az 4 yıl sözleşmeli olarak çalışmaları gerekiyor. 4 yıl boyunca görev yapan adaylar bu süreyi başarılı geçirir ve olumlu bir performans puanı alırsa sürenin sonunda kadroya geçebilirler. Ancak tam tersi olması halinde ise kadroya geçemezler.

ATAMALAR NASIL DUYURULACAK?



Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.



Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır.



Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:



Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,

Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.

Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.



Ataması yapılanlar, bu bölümün yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaktır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler, güvenlik soruşturması sonuçlandıktan sonra sözleşme yapılarak göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır.



Güvenlik soruşturması sonuçlandıktan sonra tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurmak suretiyle göreve başlayabilecektir.



Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il millî müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.



Sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.



Başvurusunda sağlık durumu yönünden görev yapmasına engel bir durumu olmadığını beyan etmekle birlikte, göreve başlama esnasında sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel oluşturacağı hususunda tereddüt oluşan aday göreve başlatılmayıp; adaydan, yurdun her bölgesinde ve iklim şartlarında öğretmenlik yapabileceğine ilişkin tam teşekküllü bir hastaneden alacağı sağlık kurulu raporu istenecektir.



Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlayacaktır.