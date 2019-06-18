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Sözleşmeli öğretmenlere ‘erken tayin’ müjdesi

  • ŞERİFE GÜZEL / ANKARA
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Sözleşmeli olarak 6 yıllık zorunlu hizmetini yapan öğretmenlerin beklediği ‘erken tayin’ müjdesi, Meclis’e sevk edilmesi beklenen yasa teklifiyle geliyor. AK Parti vekiller arasında imzaya açılan yasa teklifiyle, öğretmenlerin 6 yıllık zorunlu hizmet süresi, 4 yıla iniyor. Şu anda görev yapan 86 bin sözleşmeli öğretmenin 17 bini, bu düzenlemeden yararlanabilecek.  

MÜJDE ERDOĞAN’DAN

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ekim 2018’de açıkladığı 2023 Eğitim Vizyonu belgesi açıklanırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu konuda yapılacak düzenlemenin müjdesini vermiş ve zorunlu hizmet süresinin 6 yıldan 4 yıla indirileceğini söylemişti. Ekim ayından bu yana sürdürülen çalışmalar yeni eğitim-öğretim yılına yetiştirilecek şekilde sonuçlandırılarak, Meclis’ten bir yasa teklifiyle geçirilme aşamasına geldi. Milli Eğitim Bakanlığı’nda çalışmaları yapılan ve Meclis’te milletvekilleri tarafından da olgunlaştırılarak imzaya açılan yasa teklifiyle, sözleşmeli öğretmenlerin zorunlu hizmet sürelerinin 6 yıldan 4 yıla indirilmesi söz konusu olacak.  Değişikliğin Meclis’te görüşülüp kabul edilmesiyle, şu anda ilk 4 yılı sözleşmeli, son 2 yılı da kadrolu olmak üzere toplam 6 yıl zorunlu hizmet yapan öğretmenler, 3 yılı sözleşmeli, 1 yılı da kadrolu olmak üzere toplam 4 yıl zorunlu hizmette kalacaklar. 

17 BİN ÖĞRETMEN  

Şu anda görevli 86 bin sözleşmeli öğretmenden, bu düzenlemeden bu yıl yararlanabilecek durumda olan öğretmen sayısı 17 bin. Teklifin Meclis’te kabul edilmesinin ardından, Cumhurbaşkanı tarafından imzalanarak Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girmesiyle birlikte 17 bin öğretmen, eş durumu veya mazeretlerini bildirerek tayin talebinde bulunabilecek. 

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