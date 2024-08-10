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Sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirme duyurusu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, sözleşmeli personel mevzuatına tabi olan öğretmen eşlerin aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı.

IHA10 Ağustos 2024 Cumartesi 09:26 - Güncelleme:
Sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirme duyurusu yayımlandı
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Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, her ikisi de sözleşmeli olan öğretmenlerin aile birliği mazeretine bağlı iller arası yer değiştirme duyurusunun yayımlandığı kaydedildi.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan sözleşmeli öğretmenler ile 7433 sayılı kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlardan her ikisi de 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlamayan ve farklı illerde görev yapan eşler, aile birlikteliğini sağlamak amacıyla duyuru kapsamında yer değişikliği başvurusunda bulunabilecek.

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