Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları belli oldu mu? Sözleşmeli öğretmenlik sonuçları sorgulama ekranı

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları belli oldu mu? sorusunun yanıtı büyük bir heyecanla araştırılıyor. Sözleşmeli öğretmenlik sonuçları sorgulama ekranı haberimizin içerisinde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama takvimine göre, 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması bugün yapılacak. Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları https://personel.meb.gov.tr/ adresi üzerinden duyurulacak, adaylar sonuçları http://atama.meb.gov.tr/ adresinden sonuçları görüntüleyebilecekler. Sözleşmeli öğretmenlik atamaları hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları henüz belli olmadı. Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

EYLÜLDE GÖREVE BAŞLAYACAKLAR

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması 9 Ağustosta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un da katılacağı bilgisayar kurasıyla gerçekleştirilecek. Ataması yapılan sözleşmeli öğretmenler 2 Eylül itibarıyla görevine başlayacak. Sözleşmeli öğretmenlerin atamasında kalkınmada öncelikli illere öncelik veriliyor. Kalkınmada öncelikli illere atanan sözleşmeli öğretmenlerin, aynı eğitim kurumunda dört yıl sözleşmeli olarak çalıştıktan sonra, iki yıl da kadrolu görev yapması gerekiyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

2017 veya 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.