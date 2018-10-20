Sözleşmeli öğretmenlik atama tarihleri ne zaman 2018 Ücretli öğretmenlik tercihleri nasıl yapılacak

Ücretli Öğretmenlik sözlü mülakat sonuçları açıklandıktan sonra, ek ders ücreti karşılığında görev yapacak olan Sözleşmeli Öğretmenler tercihlerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. 2018 Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? Sözleşmeli öğretmen tercih atamaları hangi tarihte yapılacak? Sözleşmeli öğretmen maaş ücretleri ne kadar olacak? soruların yanıtlarını araştıranlar için detayları bu haberimizde derledik. 2018 MEB'e bağlı resmi okullarda görev yapan ücretli öğretmenler arasından yapılacak sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular 26 Eylül’de sona erdi. 5 bin atamanın ardından boş kalan 2 bin 858 kontenjan için yeniden başvuru alındı. Başvuruları onaylananlar sözlü sınava girdiler. Sözlü sınav sonuçları 17 Ekim’de açıklandı. Öğretmenlerin resmi atama tercihleri yakında başlayacak. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesi meb.gov.tr'den açıklanması beklenen sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ve işlemeleri ile ilgili detaylar star.com.tr'de.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan öğretmen adayları tercih yapma hakkını elde etmiş oldu. Sözleşmeli öğretmen tercihleri 23-26 Ekim tarihlerinde alınacak. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğretmenlerin resmi atama sonuçları 30 Ekim'de açıklanacak. Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları açıklandıktan sonra MEB'in resmi internet sayfası meb.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları, doğum tarihleri ve güvenlik kodu alanlarını doldurarak sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?



1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

2. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

3. Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

4. Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.

5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

5.1. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.”

5.2. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

6. Tercihlerine atanamayan adaylardan “5.2.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

7. Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü ile bilgi teknolojileri bölümü mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.



SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİKTE SÜRE NE KADAR?



Sözleşmeli öğretmenlik ile göreve başlayan adayların görev yaptıkları okullarda en az 4 yıl sözleşmeli olarak çalışmaları gerekiyor. 4 yıl boyunca görev yapan adaylar bu süreyi başarılı geçirir ve olumlu bir performans puanı alırsa sürenin sonunda kadroya geçebilirler. Ancak tam tersi olması halinde ise kadroya geçemezler.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER NELER YAPAR?



Sözleşmeli öğretmenler, kadrolu öğretmenlerin yaptığı gibi; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışırlar, kadrolu öğretmenler hangi yetkilere sahipse, sözleşmeli öğretmenler de aynı yetkilere sahiptirler, yetkili oldukları dersi anlatıp öğrencilerin öğrenme düzeylerini ölçecek sınavlar yaparlar.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİH BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Tercih başvuru şartları ise şöyle:



- MEB’e bağlı resmi eğitim kurumlarında 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında görev yapmış olmak.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.

- MEB’e bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında sigorta primi ödenmiş çalışma süresi, 13 Haziran 2018 tarihi itibarıyla bu görevlerinden dolayı en az 540 gün sigorta primi ödenmiş olmak.

- Türk vatandaşı olmak.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

- Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak.

- Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.

- 2017 veya 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak.

- Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak.

- Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmak.

- 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışıyorken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.