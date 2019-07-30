Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri bugün başladı. Öğretmen adayları, aynı il ya da farklı il fark etmeksizin başvurularını 40 tercihe kadar sıralayabilecekler. Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin başlamasının hemen ardından internet araştırmaları yoğunlaştı. Sözleşmeli öğretmenlik tercih ekranı açıldı mı? Ücretli öğretmenlik tercihleri nasıl yapılır? sorularının yanıtları merak ediliyor. 30 Temmuz-5 Ağustos tarih aralığında tamamlanacak olan tercihler, il ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerinde onaylatılacak...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH EKRANI AÇILDI MI?

Sözleşmeli öğretmenlik tercih ekranı henüz açılmadı.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün erişimine açık olacak olan ekrandan tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek olan öğretmen adayları, en fazla 40 tercih yapabilecek. 30 Temmuz-5 Ağustos tarih aralığında tamamlanacak olan tercihler, il ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerinde onaylatılacak.

Tercihler onaylatılmadığı sürece üzerinde değişiklik yapma imkanı devam edecek. Öğretmen adayları, “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.” ya da “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birisini mutlaka işaretleyecek.

Tercihleri dışında herhangi bir kuruma atanmak isteyen kişiler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacak.

TERCİH SAYISINDA ARTIŞ

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan, “Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, sözleşmeli öğretmenliğe atanma istediğinde bulunanların daha önce en fazla 20 olan tercih hakkı, 40'a çıkarıldı. Öğretmen adayları, 40 okul tercihi yaptıktan sonra da 41'inci tercihi açarak herhangi bir kuruma yerleşmek istediklerini de kabul etmiş olacak.

GÖREVE NE ZAMAN BAŞLANACAK?

Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül'de göreve başlayacak.