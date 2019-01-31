Sözleşmeli öğretmenlik tercih kılavuzu (MEB MEBBİS giriş öğretmen ilk atama tercih işlemleri)

Sözleşmeli öğretmenlik tercih kılavuzu ve kontenjan listesi yayınlandı. Sözleşmeli öğretmenlik adayları için, geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruyla birlikte tercihler alınmaya başlandı. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için tercih işlemlerini yapan öğretmen adayları, tercihlerin ne zamana kadar devam edeceğini araştırıyor. Konuya ilişkin MEB 2019 iş takvimi ve personel alımı tarihlerini bu haberimiz üzerinden derledik.



Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri alınmaya devam ediyor. 20 bin sözleşmeli öğretmen adayı yayımlanan kontenjan listesine göre tercih yapıyor. Merakla beklenen Sözleşmeli öğretmenlik kontenjan listesi yayınlandı. Sözleşmeli öğretmenlik ön başvuruları, 19 Kasım 2018 tarihinde başladı, 23 Kasım 2018 tarihinde sona erdi. Sözlü sınavlara dair merkezlerin ilanı 3 Aralık 2018 tarihinde MEB tarafından açıklandı.



Sözlü sınavlar, 10 Aralık 2018 tarihinde yapılmaya başlandı, 31 Aralık 2018 tarihinde sınavlar sona erdi. 15 Ocak 2019 tarihinde sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları, MEB tarafından açıklandı.



MEB, en fazla kontenjanı 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğine ayırdı. Din kültürü ve ahlak bilgisi için bin 910, İngilizce için 2 bin 38, ilköğretim matematik öğretmenliği bin 401, rehberlik bin 56, okul öncesi bin 601, özel eğitim bin 2, Türkçe bin 93, fen bilimleri/fen ve teknoloji öğretmenliği için 919 ve beden eğitimi öğretmenliği için de 845 kontenjan belirlendi. Sözleşmeli öğretmenlik tercih işlemleri, elektronik ortamda (https://ilkatama.meb.gov.tr/TGiris.aspx) yapılacak.

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri devam ediyor. Adaylar yayımlanan kontenjan listesine göre başvuru işlemlerini ilkatama.meb.gov.tr adresi üzerinden yapabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü sayfası üzerinden 20 bin sözleşmeli öğretmen kontenjanlarına ulaşılabiliyor.





Adaylar 28 Şubat'da başlayan tercihler için ilkatama.meb.gov.tr adresi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor.



Sözleşmeli Öğretmenlik atama sonuçları 7 Şubat'da adaylara duyurulacak.

Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının ihtiyacının karşılanması amacıyla Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik kapsamında ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen için tercihler başladı.



Sözleşmeli öğretmenlik tercih işlemleri, elektronik ortamda yapılacak. Tercih işlemleri 1 Şubat'a kadar devam edecek, atamalar ise 7 Şubat 2019'da tamamlanacak.



EN YÜKSEK KONTENJAN SINIF ÖĞRETMENLİĞİNE



MEB, en fazla kontenjanı 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğine ayırdı.



Din kültürü ve ahlak bilgisi için bin 910, İngilizce için 2 bin 38, ilköğretim matematik öğretmenliği bin 401, rehberlik bin 56, okul öncesi bin 601, özel eğitim bin 2, Türkçe bin 93, fen bilimleri/fen ve teknoloji öğretmenliği için 919 ve beden eğitimi öğretmenliği için de 845 kontenjan belirlendi.

ATAMALAR NASIL YAPILACAK?



Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek.



Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.



Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak.



Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecek. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacak.

Sözleşmeli öğretmenlik duyurusunda yer alan bilgilere göre, tercih işlemleri nasıl yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan o açıklamalar...



SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ADIMLARI



-Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.



-Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.



-Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.



-Adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.



-Tercihlerine atanamayan adaylardan “9.5.2.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.



-Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.