Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri için son gün! Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nereden nasıl yapılır?

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri için son gün bugün. Sözleşmeli öğretmenlik yapmak isteyen adayların başvular için elini çabuk tutmaları gerekiyor. Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nereden nasıl yapılır? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebiliyordu. Ancak, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik doğrultusunda daha önce 20 tercih hakkı olan sözleşmeli öğretmenler 40 okul tercih edebilecek. Sözleşmeli öğretmenlik tercih işlemleri hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ İÇİN SON GÜN!

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri için adayların elini çabuk tutması gerekiyor. Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri bugün son bulacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NEREDEN NASIL YAPILIR?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınacak. Branş Bazında Başvuru Durumu https://ilkatama.meb.gov.tr/TGiris.aspx sayfasında görülebiliyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHİ NASIL ONAYLATILIR?

Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir. Tercihlerin milli eğitim müdürlüğüne onaylatılması gerekiyor. Onaylatma işlemi herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünde yapılabiliyor. Adaylar il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabiliyor.

ÖĞRETMENLER GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül'de göreve başlayacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

2017 veya 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.