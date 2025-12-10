İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Aralık 2025 Çarşamba / 20 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,6055
  • EURO
    49,6271
  • ALTIN
    5747.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sözlü taciz dayakla bitti! Sokak ortasında linç gibi saldırı
Güncel

Sözlü taciz dayakla bitti! Sokak ortasında linç gibi saldırı

Bursa'da alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, yoldan geçen bir araca laf attı. Araçtan inen 4 kişi, saldırıya geçerek şahsı yerde tekmelediler.

IHA10 Aralık 2025 Çarşamba 11:32 - Güncelleme:
Sözlü taciz dayakla bitti! Sokak ortasında linç gibi saldırı
ABONE OL

Bursa'da gece yarısı alkollü olduğu iddia edilen bir şahsın yoldan geçen bir araca laf atması, üzerine araçtan inen 4 kişinin saldırısına uğradı. O anlar kameraya yansırken, saldırganlar kayıplara karıştı.

Olay, gece saatlerinde Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olduğu belirtilen şahıs, seyir halindeki bir araca sözlü sataşmada bulundu. Bu durum üzerine araçtan inen 4 kişi, adamı yumruk ve tekmelerle darbetmeye başladı. Saldırının şiddetiyle yere yığılan şahıs için çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, başından yaralanan kişiye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan 4 şüphelinin kimliklerini belirlemek için güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

  • alkollü şahıs saldırı
  • bursa saldırı olayı
  • araçla kavga

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.